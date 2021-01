Enorme esplosione nella calle Toledo nel centro di Madrid , in una palazzina, nei pressi di alcuni edifici ad alta concentrazione di persone: nello specifico una scuola, un hotel, una chiesa ed una casa di riposo.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e si cerca minuto dopo minuto di comprendere il numero di persone coinvolte, nonché il numero di vittime e feriti. Per ora si parla di un numero provvisorio di 3 morti e diversi feriti.

Centro di Madrid invaso dalle macerie

Non ci sono ancora elementi che permettano di capire cosa avrebbe provocato l’esplosione all’interno dell’edificio, anche se si ipotizza si possa esere trattato di una fuga di gas.

Diverse squadre di soccorritori, di polizia e di vigili stanno operando sul posto al fine di comprende cosa sia accaduto ed intervenire il più tempestivamente possibile.

La palazzina sarebbe semi distrutta: almeno 3 piani sono crollati e dalle immagini che circolano al momento si vedrebbe una gigantesca colonna di fumo che si leva nel cielo. La via centrale di Madrid pare sia stata invasa dalle macerie.

La polizia: “Non vi avvicinate”

La polizia nazionale ha diramato un avviso su Twitter spiegando quanto sta accadendo e chiedendo ai cittadini di stare lontani dalla zona dei soccorsi: “C’è stata una grande esplosione in un edificio in calle Toledo a Madrid.

Ci sono agenti che stanno lavorando sul posto. Per favore, non vi avvicinate per curiosare. Gruppi di persone o veicoli privati possono ostacolare l’arrivo o l’operato dei servizi di emergenza”.

Negli ultimi minuti sono stati evacuati tutti coloro che si trovavano negli edifici adiacenti alla palazzina, ovvero gli ospiti dell’hotel (le cui finestre sono andate in frantumi) e i pazienti della casa di riposo in primis.

I responsabili della struttura per anziani hanno già comunicato che non ci sarebbero feriti tra i loro ospiti.

Guarda il video: