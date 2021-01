Dopo un’estate da dimenticare a causa della sospensione della trasmissione Io e Te, Pierluigi Diaco è pronto a ripartire su Rai 2 con il nuovissimo programma Ti Sento. Nel nuovo format non mancheranno le interviste, cavallo di battaglia di Diaco, ma il focus sarà un nuovo elemento: il suono. Ti Sento, titolo non casuale, andrà in onda da martedì 19 gennaio 2021, in seconda serata intorno alle 23:30.

Prima puntata: il nuovo format e l’ospite di apertura

“Sarà perché faccio radio da 28 anni, ma per me il suono ha da sempre un valore superiore all’immagine.

Anche in tv“, ha spiegato Pierluigi Diaco in un’intervista per l’ANSA. Nella trasmissione, dunque, a mettersi in mezzo tra il conduttore e l’ospite della puntata sarà proprio il suono “in tutte le sue manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva“. Il primo ospite è già stato annunciato attraverso i canali dell’Ufficio Stampa Rai: ad aprire insieme a Diaco ci sarà il Ct della nazionale Roberto Mancini. Sembra quindi tutto pronto per il nuovo lancio Rai, in cui “un’atmosfera intimista” e “una scenografia avvolgente“- come anticipa TvBlog– faranno da sfondo alle interviste.

Dall’ANSA anche la conferma di Diaco, che ha detto: “In studio saremo circondati da schermi, quasi in una sorta di carrillon“.

“Ci sono emozioni che possiamo vedere e altre che possiamo solo sentire”.#TiSento con Pierluigi Diaco, da martedì #19gennaio in seconda serata su @RaiDue.

L’intervista a Mancini: cosa avverrà in studio

Pierluigi Diaco non ama preparare le interviste in anticipo e pare non voler dire troppo sulla prima puntata. “Non so ancora di cosa parleremo con Mancini. Preferisco un confronto sincero, leale, senza paletti. Ma mi piaceva l’idea di partire da qualcuno che rappresentasse il gioco di squadra.

Mai come in questo momento gli italiani devono imparare a fare squadra, a rispettare le regole. Mancini è un gentiluomo vero. E un uomo di fede, tema che vorrei toccare con lui in maniera profonda“.

I prossimi ospiti e la fine del programma

Ti Sento avrà cadenza settimanale e, salvo imprevisti, si concluderà lunedì 1 marzo, in tempo per lasciar spazio a Sanremo. In studio, ha anticipato Diaco a Domenica In, farà presenza fissa l’illustratore Gek Tessaro, “un artista che disegna sull’acqua in tempo reale“: così lo ha presentato il conduttore.

Nelle prossime sette puntate previste, saranno scelti 10 frammenti sonori per ogni ospite della serata. Tra questi, sono attesi in studio Michele Bravi, Donatella Rettore e Claudia Gerini.

L’augurio di Mara Venier

A pochi giorni dal debutto, Pierluigi Diaco siede nello studio di Mara Venier, sua collega e amica. Il conduttore si dice emozionato, ma anche “spaventato perché è una follia“. Conoscendo il carattere di Diaco e la sua propensione a infiammarsi facilmente, l’augurio migliore che la Venier possa fare è: “Buona lavoro, buon tutto. Mi raccomando, tranquillo. Take it easy“.

