Giulio Pretelli ha dato la sua parola ed è stata mantenuta. Segnato assente sul registro di Pomeriggio Cinque, il fratello di Pierpaolo Pretelli non si è presentato nella puntata di Barbara D’Urso. Dopo un confronto-scontro tra i fratelli Pretelli al GF Vip, Pierpaolo ha fatto una specifica richiesta a Giulio: non andare nel salotto della D’Urso. Barbara, chiamata in causa, non è di certo rimasta in silenzio e ha voluto dire la sua.

Pierpaolo, “sono molto deluso”: il confronto al GF Vip

Nella puntata trasmessa il 18 gennaio, sono continuate le tensioni tra Pierpaolo e il fratello Giulio, contro cui aveva già avuto da dire negli scorsi giorni.

Il centro delle discussioni erano state alcune interviste rilasciate dai familiari del concorrente della Casa, che sembravano esprimere preferenze per Elisabetta Gregoraci anziché Giulia Salemi. “Sono molto deluso – apre così il dialogo Pierpaolo con il fratello – tu sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Vi avevo chiesto di non rilasciare interviste, di non andare nei programmi televisivi e avete fatto tutto il contrario. Capisci che qui non so come difendermi?

“, si infiamma il gieffino.

L’intervento di Giulia Salemi

Pierpaolo è un fiume di parole e non lascia possibilità di replica al fratello Giulio. È solo quando interviene Giulia Salemi, cercando di calmare Pierpaolo, che finalmente Giulio riesce a raccontare la situazione al di fuori della casa. “Stiamo subendo di tutto -spiega il fratello del gieffino- Sta succedendo di tutto, abbiamo dovuto mettere in mezzo gli avvocati“. Pierpaolo sembra però non volerne sapere e continua a inveire: “Non posso difendermi, non posso fare nulla. Devo sentire la mia famiglia che va contro di lei.

-riferendosi alla Salemi- Se vai contro di lei, vai contro di me“.

Le lacrime di Giulio e la richiesta di Pierpaolo

Giulio Pretelli è, a questo punto, sopraffatto e scoppia in lacrime. Pierpaolo si calma, modera i toni e fa un’ultima richiesta la fratello: “Prenditi le tue responsabilità. Ti sto chiedendo una cosa: evita tutto, tutto. Lo fai per me?“. Giulio esce singhiozzante, facendo intendere di aver preso a cuore la promessa chiestagli dal fratello.

La reazione di Barbara d’Urso

La D’Urso, dopo aver ripercorso i momenti della lite, commenta così negli studi di Pomeriggio Cinque: “Mi si è schiantato il cuore.

Giulio è un mio opinionista, così come lo è stato per anni Pierpaolo. […] Quello che non riesco a capire è come è possibile che un ragazzo come Pierpaolo, che nella vita è stato venti, trenta, quaranta volte qui a fare l’opinionista, sa che cosa significa stare nella casa del Grande Fratello Vip, sa che è normale che i parenti e gli amici vadano nelle trasmissioni. Anche perché sono delle dinamiche che servono al Grande Fratello Vip. Io ne ho condotti sei e so perfettamente quello che noi diciamo ai concorrenti“.

Giulio ha pianto per “quasi 40 minuti”

Barbara D’Urso si concentra poi su Giulio, dicendosi sorpresa del trattamento che gli ha riservato Pierpaolo. “Non è possibile che Pierpaolo -ha detto la conduttrice- tratti in quel modo il fratello, che si è perfino messo a piangere e che dica ‘Non andate da nessuna parte‘“. Sempre su Giulio, un opinionista in videochiamata con lo studio Mediaset fa sapere che: “ha avuto una crisi di pianto, dopo la puntata, che è durata quasi 40 minuti“. Nel salotto pomeridiano, si trovano tutti in accordo sulla scelta di Giulio, tanto che la d’Urso afferma: “Ha fatto benissimo a non esserci, perché glielo ha chiesto il fratello“.

Barbara su Pierpaolo: “Non è stato implorato da Alfonso Signorini”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque si sbilancia, in chiusura, sulla richiesta del gieffino, dicendo: “È la richiesta del fratello che è particolare. Non credo che Pierpaolo Pretelli sia stato implorato da Alfonso Signorini e dagli autori del Grande Fratello, a fare il Grande Fratello Vip e lui non voleva. Quindi è lì, felice di esserci, per cui ti comporti come tutti quanti gli altri“. È quindi chiara la posizione di Barbara, che prende le difese di Giulio e dalla madre dei fratelli Pretelli, affermando che “Giulio era qui per difendere il fratello, così come la mamma“.

