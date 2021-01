Guerra intestina al Grande Fratello Vip, ma fuori dalle mura di Cinecittà: Pierpaolo Pretelli si scaglia contro la famiglia, “rea”, a suo dire, di una eccessiva ingerenza nei suoi affari di cuore. Il gieffino ha trovato inopportuni gli interventi dei parenti – madre e fratello in testa – nella sua storia con Giulia Salemi. E la situazione sembra avere qualche ripercussione nelle dinamiche tra i due.

Pierpaolo Pretelli contro la famiglia: la delusione del gieffino

Sono ore particolarmente ruvide per Pierpaolo Pretelli, profondamente deluso dalla madre e dal fratello, Giulio, dopo le dichiarazioni che ricalcherebbero una predilezione dei parenti verso Elisabetta Gregoraci a scapito della sua storia con Giulia Salemi (che è anche potenziale destinataria di presunte azioni legali da parte dell’ex moglie di Briatore).

Una situazione che ha innescato una scossa nella coppia di concorrenti del GF Vip, al punto da richiedere più di un confronto sulla querelle. Pretelli non ci sta e rilancia le accuse contro i familiari, dipingendo il ritratto di vecchie ruggini che ora tornano a galla come bolle sature di rabbia.

“Danno giudizi sulla base del nulla, perché se tu, madre, vedi che sto bene perché fai le preferenze?

E mio fratello che fa interviste e parla di preferenza, ‘Elisabetta è meglio’, ma che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all’asilo? Tanto lo sapevo che andava a finire così, li ho chiamati dieci volte prima di entrare. Ho fatto una videochiamata a mia madre, ho detto ‘guardami, giurami vi tenete fuori da tutto. Volevo vivere questa esperienza da solo senza condizioni. Già in passato mi hanno condizionato la vita, quando volevano che studiassi all’università, io non volevo ma li ho accontentati.

Ma io non volevo fare quello. E ora devono lasciarmi in pace, e farmi fare quello che c***o mi pare. Ogni volta il giudizio dei migliori…“.

La rabbia di Pierpaolo: “Hanno fatto una caz***a“

L’ex velino continua a trovare indigesta l’ingerenza della sua famiglia e fa riferimento anche alle recenti dichiarazioni di suo fratello a Fanpage, in cui avrebbe tratteggiato una maggiore simpatia per la Gregoraci. La madre, entrata nella Casa per un confronto con lui, gli aveva chiaramente chiesto di non correre troppo con la Salemi e di prestare attenzione alle sue condotte perché, fuori dalle mura di Cinecittà, ha un bimbo che lo aspetta.

“So io quello che faccio per mio figlio, e so io dove posso spingermi qua. La cosa che più mi ha fatto male – ha aggiunto nel suo chiarimento con la coinquilina – è stata la preferenza. Non si devono intromettere nelle mie faccende personali. Hanno fatto la caz***a già in passato e non devono rifarlo. Mio padre non è così, ragiona con un’altra mente“.

Giulia Salemi si sfoga: “È umiliante“

Sull’altra sponda di questo fiume in piena di j’accuse, una Giulia Salemi che si dice determinata a mantenere la calma nonostante la tormenta di sentimenti che albergherebbe nel suo cuore.

Lo sfogo nella notte con Pierpaolo Pretelli contiene parole di distensione, ma anche un inciso che apre alla forte delusione della ragazza: “Io sto cercando in tutti i modi di sdrammatizzarla, sminuirla, ma io ho un animo e una sensibilità… Per mia scelta, per protezione mia e tua, reagisco in questo modo. Però è umiliante anche come donna per me“.

