Grande paura per l’ex Eiffel 65 Gabry Ponte, icona di intere generazioni e al centro di alcuni problemi di salute. Come rivelato da lui stesso, Gabriele Ponte è stato operato al cuore per via di un problema congenito. È stato lui stesso, dopo l’operazione, a rivelare le sue condizioni di salute ai fan.

Problema al cuore per Gabry Ponte

Lo aveva annunciato lo stesso Gabry Ponte 2 giorni fa, un fulmine a ciel sereno per i milioni di fan che lo seguono e che, negli anni, si sono scatenati in pista sulle note delle sue celebri canzoni.

“Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni” aveva detto.

Nello specifico, ha aggiunto che l’intervento al cuore era necessario “per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa“. Da qui la grande paura per le sue condizioni, visto il delicato intervento.

Le condizioni di Gabry Ponte dopo l’intervento

Sempre tramite il profilo Instagram di Gabry Ponte è arrivata l’aggiornamento sulla sua situazione, dopo essere finito “sotto i ferri” per il delicato intervento.

Ponte si mostra sul letto di ospedale, visibilmente provato ma in buona salute. “Eccomi ragazzi – ha scritto il dj che ha prodotto Blue (Da Ba Dee), uno dei brani dance più famosi al mondo – L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto“.

Tutto riuscito e cuore sistemato per il produttore discografico, che poi si rivolge ai fan: “Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE, vi voglio bene!

“. Lo stesso Ponte, ha poi promesso di aggiornare presto i follower sulle sue condizioni.

Gabry Ponte operato al cuore: le sue condizioni

Il lutto di Gabry Ponte

La notizia del suo intervento al cuore arriva due anni dopo un doloroso lutto vissuto da Gabry Ponte. A marzo del 2019, infatti, si è spento il padre. Anche in quel caso, il dj ha voluto condividere un pensiero dai suoi canali social, con un post molto toccante per la morte del padre.

