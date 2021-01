Sarebbero molto gravi le condizioni di una bambina di 10 anni che, a quanto riportano le fonti, si sarebbe legata una cintura al collo per partecipare ad una “challenge” sul noto social TikTok. Si tratterebbe di un altra pericolosa e controversa sfida che avrebbe già prodotto altre vittime nel corso dell’ultimo anno.

Bambina di 10 anni in arresto cardiorespiratorio

La vicenda sarebbe accaduta nel corso della scorsa notte a Palermo. A riportarla, quotidiani locali che riferiscono come una bambina di 10 anni sia ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo siciliano.

La bambina sarebbe stata portata in ospedale in arresto cardiorespiratorio, i sanitari avrebbero provato a rianimarla con manovre e fiale di adrenalina. Nonostante questo, la bambina starebbe ancora lottando per la vita.

Su cosa sia successo, indaga la Polizia, ma il sospetto è che dietro ci sia la partecipazione della bambina ad una sfida su TikTok: si tratterebbe di una “hanging challenge”, nuova malsana trovata che circola sul popolare social dei più giovani.

Si sarebbe “impiccata” per una sfida di TikTok

Le fonti riportano cosa sarebbe successo prima del ricovero in ospedale.

La bambina sarebbe stata trovata dalla sorella o dai genitori: la bimba di 10 anni si sarebbe “impiccata” ad un termosifone legandosi una cintura al collo. Lo scopo della sfida cui avrebbe partecipato, sarebbe quello di resistere il più a lungo possibile in quelle condizioni.

La “hanging challenge” cui ha partecipato, però, l’avrebbe portata in asfissia e quindi in arresto cardiocircolatorio, causandole pare gravissimi danni dai quali ancora non si sa se si potrà riprendere. L’ospedale, in una nota riportata da alcune fonti locali, parla di “coma profondo da encefalopatia post anossica prolungata“e di condizioni critiche.

Altre vittime della “hanging challenge”

Tra leggenda metropolitana e cruda realtà dei fatti, sono molti in questi anni gli episodi del genere, di violenze e auto-lesionismo collegati a vere o presunte sfide social. Dopo il clamore mediatico suscitato dalla vicenda “blue whale”, la serie di sfide poi rivelatasi in buona parte una bufala, si è passati alla più concreta “skullbraker challenge“, lo sgambetto rivolto a far sbattere la testa ad un’altra persona.

Quella che ha visto coinvolta la bambina di Palermo, si chiamerebbe hanging o black out challenge: una sorta di “prova di soffocamento” da trasmettere poi sui canali social.

Ci sarebbe questa sfida dietro alla morte di un 12enne indiano attivo su TikTok dell’anno scorso, secondo quanto riportano fonti estere.