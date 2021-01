Se il piccolo schermo non è più così centrale nella vita di Rita Dalla Chiesa, i social sono, anche per molti suoi colleghi, una vetrina in cui condividere momenti, foto e pensieri. Tanto amata nel ruolo di saggio nel programma di Marco Liorni ItaliaSì!, la regina di Forum non ha mai abbandonato del tutto la tv: a settembre, ad esempio, è stata ospite nel sabato mattina de Il caffè di Rai1.

Non si è nemmeno tirata indietro sui social, quando su Twitter ha (più o meno velatamente) attaccato Antonella Elia.

E, negli ultimi giorni, torna a far parlare di sé, con il commovente post pubblicato su Instagram e dedicato a un uomo per lei speciale.

La dedica su Instagram: “A un uomo che amo“

Rita Dalla Chiesa ha voluto dedicare una poesia dello scrittore Erri De Luca intitolata Considero valore. Il destinatario delle parole pubblicate dalla conduttrice è “un uomo che amo e stimo profondamente” come ha scritto la Dalla Chiesa. E subito svela il nome del fortunato: “mio fratello” specifica, taggando Nando. La piccola dedica si conclude con: “È stato il suo buongiorno a me e mia sorella” e un cuore rosso accanto alle parole di affetto.

Non sono tardati ad arrivare i migliaia di “mi piace” e le numerose parole di vicinanza, sia da parte dei fan della conduttrice, sia dai colleghi.

La dedica di Rita Dalla Chiesa su Instagram

Il ringraziamento nei commenti: “È una persona meravigliosa“

Tra i tanti “like” spicca quello di Carolyn Smith, storica presidente di giuria di Ballando con le stelle. Rita ci tiene a ringraziare, tra i commenti, tutte le persone che le hanno mostrato affetto e scrive, riferendosi sempre al fratello Nando: “E’ una persona meravigliosa.

Grazie a Dio c’è’ sempre“. Non è la prima volta che Rita dedica post ai familiari: nella galleria di Instagram, infatti, compaiono spesso foto della nipote, Dora, figlia di Nando e della pronipote, Rosa.

