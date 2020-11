Rita Dalla Chiesa ha deciso di intervenire a gamba tesa sull’acceso confronto che c’è stato, nell’ultima puntata del GF Vip, tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci.

L’opinionista ha infatti attaccato la concorrente definendo il suo attaccamento a Pierpaolo Petrelli come finto e costruito, e la Gregoraci non ha reagito bene alle critiche.

Ora è Rita Dalla Chiesa, sui social, a spezzare una lancia a favore dell’ex moglie di Briatore.

Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia

Rita Dalla Chiesa ha palesato il suo parere sulla vicenda con un tweet che attacca Antonella Elia, pur senza nominarla: “Ma chi è’ che finge davvero al @GF_diretta ?

Non certo @_eligregoraci_ . Adesso basta attaccarla su @Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”.

I commenti dei follower

I suoi follower non sembrano però essere così d’accordo con lei: “Se non arriva al pubblico un problema dovrebbe porselo”, risponde uno di loro, spiegando che “É andata al GF per fare vedere chi é. Non mi sembra sia venuta fuori a parte la pseudo storia con Petrelli .

Il contenuto non esce fuori. Dovrebbe spettinarsi sul serio”.

A questo commento la Dalla Chiesa aha risposto: “Sai cosa mi spiace? Che sta pagando il pregiudizio di essere stata la moglie di @Briatore . Secondo me non è’ giusto. Ma è un’opinione personale”.

Le critiche di Antonella Elia

Antonella Elia, durante l’ultima serata, si era scagliata contro la Gregoraci criticando il suo atteggiamento con Pietrelli: “Ormai ho tutti appunti preziosi.

Allora cara Elisabetta, ho fatto una riflessione: penso che tu nella vita ti sia sempre appoggiata a un uomo.

Vorrei che oltre a offenderti di certe cose, trovassi il coraggio di far vedere chi sei veramente. Perché credo che tuo figlio nella Casa ammirerebbe molto non tu che abbracci un ragazzino fingendo una storiella, ma quello che tu sei veramente”. Non solo: avrebbe definito “patetici” gli abbracci a Petrelli, al quale dice: “non farti prendere in giro perché ai miei occhi tutta questa è una grande performance semplicemente per avere un carattere nella Casa da parte di Elisabetta”.

