Due nemici per la pelle del pianeta GF Vip sono stati beccati in centro a Milano: non solo erano insieme, ma chiacchieravano amabilmente e si tenevano sottobraccio.

Si tratta di Filippo Nardi (meteora dell’ultimo GF, entrato e uscito in un battito di ciglia) e Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, la donna contro la quale Nardi si era scagliato con parole insultanti e aggressive.

A spiegare cosa sta succedendo sono proprio i due protagonisti della vicenda, che tra le altre cose devono giustificare anche un bacio alquanto sospetto.

Una passeggiata a braccetto, un caffè in un bar, un bacio di commiato che potrebbe essere sulla guancia, oppure no.

Le immagini scattate da un paparazzo e pubblicate sull’ultimo numero di Chi parlano di un clima molto disteso tra Filippo tardi e Guenda Goria, il cui ultimo incontro pubblico era stato all’interno di uno dei celebri “ascensori” di Barbara D’Urso, con una Goria molto arrabbiata che si era scagliata contro Nardi per difendere la madre.

Dal settimanale Chi

Guenda Goria parla del bacio

Di nuovo ospite a Pomeriggio Cinque, Guenda Goria ha ricevuto ovviamente il terzo grado di Barbara D’Urso, che le ha chiesto come, dopo un litigio così accesso, si fosse potuti arrivare a tale riappacificazione.

La ragazza ha subito spiegato: “Semplicemente io e Filippo ci siamo incontrati la prima volta proprio qui da te per un chiarimento dopo quello che è accaduto, e ci sono andata giù pesante perché io difendo mamma. Lui ci teneva a chiarire con me privatamente e siamo andati in centro a prendere un caffè, poi mi ha riaccompagnato a casa”. Riguardo al bacio, invece, non si tratterebbe di un gesto di passione: “Il bacio è semplicemente un’angolazione del paparazzo”.

Nardi: “Non se ne parla proprio”

Anche Filippo Nardi è intervenuto sulla vicenda e ne ha parlato a RTL 102.5 News, smentendo qualsiasi legame sentimentale: “Non se ne parla proprio, siete fuori pista”. La stessa tesi viene confermata dallo stesso Signorini, che su Chi scrive: “Guenda non ha certo tradito la sua mamma di cui aveva preso subito le difese”.

