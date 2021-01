Di nuovo aspre e amare le parole dell’ormai ex-ex del Grande Fratello, Filippo Nardi. La sua ascesa all’interno del reality nemmeno questa volta è stata consacrata alla luce di una nuova squalifica che ha mal digerito, ancor meno di quella arrivata 20 anni fa. E proprio Filippo Nardi si scaglia ora contro il direttore dell’orchestra, Alfonso Signorini.

Filippo Nardi contro il Grande Fratello Vip

Non ha mai più trovato pace Filippo Nardi, l’ex del Grande Fratello Vip quest’anno squalificato dopo le brutali parole espresse nei confronti di Maria Teresa Ruta, finita nel suo mirino numerose volte.

L’ultima, in ordine di tempo, proprio la settimana scorsa quando dopo lo sfogo della Ruta nella casa del Grande Fratello Vip, Nardi si è espresso con un commento assolutamente poco carino che aveva provveduto a cancellare subito dopo, finendo anche a confronto diretto per quelle parole con la figlia stessa della Ruta, Guenda Goria.

“Mi hanno messo alla gogna“

Chiusa, si spera per sempre, la parentesi “Ruta”, Filippo Nardi non si dà pace e attacca ora l’intero sistema. Come riportato sulle pagine del settimanale Nuovo, infatti, Nardi è tornato ad attaccare il “sistema”.

“Quando mi chiamavano in confessionale chiedevo se era tutto apposto e non mi hanno mai detto alcunché“, ha confessato Nardi. “Mi hanno messo alla gogna – si legge su Libero Quotidiano, che riprende Nuovo – associandomi ad aggettivi violenti e misogini“. Cerca dunque di difendersi l’ex del Grande Fratello Vip che non è stato il solo squalificato da questa lunghissima e storica edizione del reality. Lunghissima già di per sé e che si allunga proprio alla luce dell’ultima comunicazione ai vipponi di Signorini.

Tra le facce sgomenti di Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha infatti comunicato ai vip che la finalissima, ormai più che attesa, slitterà ancora ben oltre l’8 febbraio gettando un velo di inquietudine tra i concorrenti, allo stremo di una convivenza di quasi 200 giorni.

