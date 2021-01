Filippo Nardi ancora una volta prende posizione contro Maria Teresa Ruta. Questa volta l’ex gieffino lascia un commento, per poi cancellarlo dai social, ma intanto la notizia fa il giro dei social.

Filippo Nardi vs Maria Teresa Ruta

Filippo Nardi non ha mai nutrito una gran simpatia nei confronti di Maria Teresa Ruta, tant’è che le sue offese e l’insurrezione del Web hanno condotto il veterano del Grande Fratello ad abbandonare il programma in seguito alla squalifica imposta dalla produzione. Un’uscita che ha continuato a far discutere dentro e fuori dalla Casa a causa dei commenti sconvenienti di Nardi, poco graditi al pubblico e a gran parte degli inquilini.

Una volta chiusa alle sue spalle la porta rossa, le scuse da parte del gieffino sono comparse subito dopo la squalifica, prima sul profilo ufficiale di Filippo Nardi, poi nel salottino di Domenica Live, dove l’ex concorrente ha ribadito di essersi pentito delle frasi sessiste rivolte alle inquiline della Casa.

Il commento di Filippo Nardi

Scuse che ad oggi odorano di quiete prima della tempesta. Sembrava infatti che Nardi avesse deposto l’ascia di guerra nei confronti di Maria Teresa Ruta, più volte accusata da Nardi di essere eccessiva nelle sue reazioni.

Ma è proprio uno sfogo della Ruta a scatenare nuove polemiche, in quanto anche in questo caso l’ex gieffino non ha risparmiato giudizi nei confronti della concorrente, manifestando il proprio disappunto senza mezzi termini.



Su varie pagine social di Instagram è stato riportato il video di un crollo emotivo di Maria Teresa Ruta ed è sotto quelle immagini che Filippo Nardi ha commentato “Borderline?”, termine che si riferisce a un disturbo della personalità.

Dopo aver pubblicato il commento rivolto a Maria Teresa Ruta, Nardi ha deciso di ripensarci e cancellare definitivamente il commento dalla pagina. Troppo tardi comunque, perché i social non perdonano e in breve tempo il suo commento è diventato di nuovo virale.