Filippo Nardi rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, per le frasi sessiste che ha rivolto alle coinquiline. Particolarmente contro Maria Teresa Ruta, che si è trovata profondamente a disagio dopo alcune parole che le ha rivolto il conduttore. Una spaccatura che ancora si ripercuote sulle dinamiche della Casa, con Samantha de Grenet che ha lanciato duri attacchi proprio a Maria Teresa.

Filippo Nardi: il messaggio su Instagram

Dopo l’amara espulsione dal Grande Fratello Vip, Filippo Nardi commenta quanto accaduto. “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase ha urtata la sensibilità pubblica, la mia ironia e sempre stato borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti, peccato, mi stavo divertendo molto.

Buon natale a tutti“, ha scritto su Instagram.

La Storia di Filippo Nardi

Il conduttore continua poi con altre Storie abbastanza critiche del trattamento ricevuto. In particolare in una si accusa Antonella Elia di aver usato 2 pesi e 2 misure, viste le frasi rivolte dall’opinionista a Elisabetta Gregoraci. Elia ha commentato l’uscita di Nardi a Verissimo, dove ha dichiarato di essere “disgustata” da “personaggi che si nascondono dietro l’apparenza, per poi ricoprire di frasi ignobili una signora.

Un uomo che ha perso la nobiltà e la dignità, pensava di fare ironia forse, ma trovo sia disgustoso fare ironia di bassa lega“.

La squalifica per le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta

L’atteggiamento di Nardi ha fatto arrabbiare tutti, compreso Alfonso Signorini. “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della Casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta“, ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip, “Bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza“.

Di fronte al linguaggio osceno di Filippo Nardi, che ha anche tirato in ballo pratiche sessuali che Signorini ha definito “non consenziente, stiamo parlando di qualcosa simile allo stupro“, i social ne hanno invocato la squalifica. A difesa della madre si è espressa anche Guenda Goria, che ha dichiarato essere “senza parole” per il trattamento che stava subendo Maria Teresa Ruta.

Approfondisci:

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU FILIPPO NARD