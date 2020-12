L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’espulsione a sorpresa di Filippo Nardi, dopo le frasi offensive che avrebbe rivolto a Maria Teresa Ruta e che hanno sollevato l’indignazione del web. Un’uscita che ha portato grande scontento a Samantha de Grenet, anche lei una delle ultime new entry della Casa, la quale si è confrontata duramente con la coinquilina.

La showgirl, comunque, aveva già destato i sospetti di Maria Teresa sul vero motivo per cui è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip. La gieffina sta vivendo un momento difficile della sua permanenza nella Casa, tanto che è intervenuta in sua difesa anche la figlia Guenda Goria.

Samantha de Grenet contro Maria Teresa Ruta

Dopo la diretta, Samantha de Grenet avrebbe condiviso la sua indignazione per l’uscita obbligata di Filippo Nardi con Andrea Zelletta. L’ex modella si dice “basita” per quanto sostenuto da Maria Teresa Ruta: “E aspetti la puntata per dirlo? Io vengo da te e ti dico di rimetterti in carreggiata“. Secondo de Grenet la conduttrice avrebbe dovuto confrontarsi con Filippo prima che venisse espulso e l’accusa di essere falsa.

Il confronto su Filippo Nardi

Samantha affronta l’argomento anche con la diretta interessata. “Dovevi dirglielo a lui, non qui in puntata“, dichiara de Grenet, “Se tu mi stai dicendo che in realtà l’avevi detto, io ti chiedo scusa“. Maria Teresa Ruta commenta che non ha mai detto nulla contro Filippo, a cui ha chiesto un confronto sulle cose che le ha detto spiegandogli che non gradiva le sue parole.

Samantha cerca alleati nel GF Vip

La questione tra le due concorrenti sembra però tutt’altro che conclusa.

Samantha de Grenet poco dopo si trova a parlarne con Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Quest’ultima condivide i dubbi della de Grenet: “Non mi convince. Eccessiva nei comportamenti, negli atteggiamenti“.

Secondo Sonia, Maria Teresa ha un modo di porsi carino solo per facciata, ma è Dayane Mello ad aver analizzato il comportamento della Ruta. La modella non ha mai avuto simpatia per la conduttrice che definisce “la giocatrice numero 1“. Sembra che contro Maria Teresa Ruta stia nascendo una coalizione all’interno della Casa.

Le coinquiline commentano l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta

