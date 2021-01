Maria Teresa Ruta è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, e il suo sfogo nella Casa, tra lacrime e urla, ha suscitato reazioni differenti sui social e nei salotti tv. Dopo le offese di Filippo Nardi al suo indirizzo (costategli la squalifica), le scuse pubbliche e la “ricaduta” con l’ultimo commento social (poi cancellato) in cui ha incorniciato la recente sfuriata a tinte “borderline”, Guenda Goria torna sul tema e si scopre che l’ha incontrato al riparo dalle telecamere. L’alba di un nuovo amore, secondo i gossip più maliziosi.

Ma la verità dell’ex gieffina è arrivata a chiarire la questione.

Guenda Goria e Fiippo Nardi insieme? L’ex gieffina risponde

Il sole di un nuovo amore, secondo i gossip più maliziosi, starebbe sorgendo sulle macerie della pubblica disfatta di Filippo Nardi al Gf Vip. La notizia di un presunto flirt tra l’ex gieffino e Guenda Goria è approdata a Mattino Cinque, e Federica Panicucci ha chiesto alla figlia di Maria Teresa Ruta come stanno le cose.

Secondo alcuni, dietro l’incontro avvenuto tra Guenda Goria e Filippo Nardi – squalificato dal reality per le frasi forti sulla madre – potrebbe celarsi l’alone di un coinvolgimento sentimentale.

Ma la verità della ex gieffina è già arrivata a chiarire la questione proprio nel talk di Canale 5 in cui si è parlato del loro faccia a faccia lontano da occhi indiscreti.

Il commento della figlia di Maria Teresa Ruta dopo l’incontro

Guenda Goria smentisce categoricamente la relazione con Nardi: “Noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono perché lui si è molto scusato con me dopo le parole su mia madre”.

La figlia di Maria Teresa Ruta conferma di averlo incontrato: “Siamo andati a prendere un caffè, è una cosa che faceva piacere anche a me, sono una che non tiene rancori e depone l’ascia di guerra, ma smentisco la liaison“.

Come stanno le cose ora? A rivelarlo è la stessa Guenda Goria, che nonostante il tentato chiarimento sembra si sia trovata nuovamente nella condizione di dover riflettere sulla situazione: “Mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, però continua a bersagliare mia madre…“.

Filippo Nardi ancora nell’occhio del ciclone

Il riferimento di Guenda Goria va dritto sul punto: dopo il grande clamore per le frasi sessiste su Maria Teresa Ruta, la squalifica dal GF e il suo pubblico mea culpa, infatti, Filippo Nardi sarebbe caduto nuovamente in una parole infelice.

Nel commentare sui social lo sfogo della Ruta nella Casa, infatti, ha scritto “Borderline?“, per poi cancellare il tutto. Ma la Rete ha imbrigliato quell’intervento nella formula di uno screenshot che ha fatto il giro del web, innescando un nuovo fuoco di critiche contro l’ex gieffino.

Guenda Goria dice la sua: “Mi dispiace, non ha senso ancora commentare mia madre, ha solo bisogno di solidarietà. Io ho detto a lui ‘ma che cavolo commenti?’. Non so più a chi credere. Ci siamo parlati, ma io adesso sinceramente non so… non penso ci sia la volontà di continuare a ferire, penso a una ingenuità, però sicuramente ora basta infierire su di lei“.

