“Il mio povero papà viene sempre tirato in ballo, non può averlo fatto“. È così che Guenda Goria difende suo padre, Amedeo, dalla scottante rivelazione di Maria Teresa Ruta al GF Vip. La concorrente ha dichiarato di essere stata “spronata” a cedere a una proposta indecente, all’epoca del suo maggior successo televisivo, proprio dall’allora marito e padre dei suoi figli in favore di un orizzonte importante dal punto di vista professionale. Il giornalista ha risposto all’accusa in diretta, sostenuto dalla figlia.

Guenda Goria difende il padre dalle accuse di Maria Teresa Ruta

Le parole di Maria Teresa Ruta sul suo passato e sulle presunte proposte indecenti dietro le quinte del suo percorso in tv hanno fatto molto rumore, dentro e oltre la Casa del Grande Fratello Vip.

Al punto da scatenare la reazione della figlia Guenda davanti alle telecamere di Domenica Live.

La conduttrice ha parlato della sua storia tirando il ballo l’ex marito, Amedeo Goria, sostenendo che, in una particolare occasione, le avrebbe espresso la sua volontà di “chiudere un occhio” davanti al pressing di un nome potente dello spettacolo in cambio di un salto di qualità nella sua carriera.

“Ho avuto 3 proposte indecenti nella mia vita – ha raccontato clamorosamente ad Alfonso Signorini in diretta -, la seconda da una persona importante… Ero stata appena eletta la donna dell’anno e lui (Amedeo Goria, ndr) mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e che mi avrebbe perdonato, una volta soltanto cosa vuoi che sia, di fronte a una grandissima opportunità…”.

Guenda Goria si è detta sconcertata dalla rivelazione della madre: “Da donna mi sento solidale con lei, ma da figlia dico ‘Perché devi dire una cosa del genere?

Dire che mio padre ha dato una risposta così mi lascia spiazzata. È molto garbato, non credo che mio padre possa pensare una cosa del genere. Avrà fatto una battuta…“.

La replica di Amedeo Goria: “Mai dato consigli del genere“

Dopo gli attriti a distanza tra ex coniugi, esplosi pubblicamente nelle scorse settimane, Amedeo Goria è intervenuto a Domenica Live con un videomessaggio di smentita dopo le parole spese dall’ex moglie sulla presunta proposta indecente a cui lui avrebbe voluto chiudere un occhio.

“Mai le ho dato dei cattivi consigli, ci mancherebbe, nella mia vita matrimoniale con Maria Teresa non mi sono mai sognato di usare mezzucci per favorire la sua crescita professionale. Peraltro non ce n’era bisogno. Un’altra cosa è essere comprensivi. Io non sono frutto di una cultura padronale, non sono mai stato un padre padrone. Ho sempre cercato di non sembrare mai geloso e questo me lo ha sempre riconosciuto“.

Gian Amedeo Goria shock: “Mia madre ha una memoria di ferro“

Di diverso avviso il figlio Gian Amedeo, che a Domenica Live ha preso le difese della madre contrastando apertamente con la posizione di padre e sorella: “Ha una memoria di ferro, difficilmente si dimentica delle parole.

Mi sembra difficile che mamma stia dicendo qualcosa che non è vero. Magari le parole non erano esattamente quelle, ma quelle di mio padre non sono parole di una persona innamorata. Faccio fatica, pensando a queste parole, che lo fosse all’epoca“.

