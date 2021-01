Ospita a Domenica Live, Francesca Cipriani ha raccontato una terribile esperienza vissuta quando aveva appena 19 anni, e lavorava in una boutique a Sulmona. Un uomo ha provato a violentarla, ancora oggi quel trauma è una ferita enorme nell’anima della showgirl; per questo ha voluto raccontare nel dettaglio cosa sia successo. In studio è intervenuta anche la mamma.

Francesca Cipriani aggredita a 19 anni

Tutto è accaduto in pochi attimi, al momento della chiusura del negozio. Francesca Cipriani ripercorre quei momenti, i ricordi ancora vividi nella memoria: “Lavoravo in quel negozio da poco e, mentre stavo chiudendo cassa, ho notato che il titolare era andato a chiudere le porte d’entrata: le aveva sbarrate”.

Il racconto continua: “Poi è venuto dietro di me, era un uomo possente, alto 1,95 …” lui, racconta la Cipriani, l’ha bloccata, afferrandola da dietro e afferrandole le mani in modo che non potesse muoversi. Inizialmente ha provato a divincolarsi, “Io non sono mingherlina, non ci riuscivo, ero bloccata al bancone”. Ad un certo punto, qualcos’altro ha preso il sopravvento, lei si è completamente irrigidita.

Le grida e lo svenimento

“Aveva chiuso le porte, non potevo scappare.

Non urlavo perché quasi mi è mancato il respiro”, nel suo racconto, Francesca Cipriani ha spiegato di aver perso i sensi e ricordare di come lui sembrava che le stesse tastando il polso. “Deve essersi spaventato perché io sono svenuta. Lui ha aperto tutte le porte e io appena ho ritrovato le forze sono scappata”.

Fuori dal negozio c’era la mamma, allarmata dal fatto di non averla rivista rientrare. Dopo averla portata in ospedale, le due sono andate a denunciare. Col tempo hanno scoperto che l’uomo era un recidivo e già in passato aveva fatto lo stesso, sempre con una donna che lavorava per lui.

In studio, con un video-collegamento, è intervenuta la mamma di Francesca Cipriani, che ha ricordato quei terribili momenti. Il terrore che l’aveva assalita quando non l’ha vista rientrare, la corsa al negozio…

La donna ha poi lanciato un appello: “Do un consiglio, denunciate sempre, le streghe non siamo noi, gli orchi sono loro“.

