Stefania Orlando, nella rosa dei possibili vincitori del Grande Fratello Vip, ha da sempre mostrato e dimostrato di essere molto legata alla sua famiglia. Una famiglia che le è stata accanto e sostenuta nelle sue scelte, tanto che il fratello maggiore Fabio Massimo le ha fatto una sorpresa nella casa del GF Vip.”Ti volevo dire che il tuo vero grande fratello sono io“, aveva detto Fabio Orlando durante la visita agli studi Mediaset ma sembra essersi dimenticato di una grande verità.

Dopo aver letto una lettera pubblicata sulla rivista DiPiù, infatti, la D’Urso ha voluto confrontarsi nel pomeriggio della domenica con il vero grande fratello Orlando: Gianni.

Chi è Gianni Orlando, il “fratello segreto”

È nel salotto televisivo di Barbara D’Urso che viene a galla tutta la storia di Gianni Orlando, fratello della vippona. Nato dalla stessa madre di Stefania, Gianni non ha mai conosciuto il suo vero padre. Quando aveva circa 2 anni e mezzo, la mamma ha conosciuto un altro uomo, Pietro, che sarà il padre di Stefania e Fabio Orlando.

Il nuovo compagno ha riconosciuto Gianni come proprio figlio e gli ha dato il suo cognome.

Dopo 7 anni, è nato Fabio e nei 2 anni successivi è arrivata una sorellina: Stefania. Prima della nascita dei fratellastri, però, Gianni è stato mandato in collegio perché, come racconta a Domenica Live e da come gli è sempre stato detto dalla mamma, i genitori “lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa“.

A casa Orlando “non sono stati momenti belli, non mi sono sentito accolto“

Tra i 7 e i 16 anni, Gianni rimane in collegio ma, dice, conosce i fratelli che sono nati nel mentre.

“Li vedevo raramente -racconta alla D’Urso- quando potevo andare a casa“. Non vuole entrare troppo nei particolari della breve vita a casa Orlando.

L’unica frase che Gianni riesce e vuole dire a riguardo è “non sono stati momenti belli“. “Non mi sono sentito accolto – scrive Gianni nella lettera pubblicata su DiPiù – Mi sono sentito escluso specialmente verso i 6 anni, quando la mamma è venuta a dirmi che sarei andato a vivere in un collegio“.

A proposito della vita lontano da casa, Gianni scrive: “Stando in collegio sentivo che per me in casa non c’era più spazio (…) Vivevo lontano e senza l’amore che desideravo“.

“Mia mamma ha mentito sulla mia identità“

Dalla lettera risulta poi che, oltre ad aver più volte provato, con insuccesso, a riallacciare i rapporti con i fratelli, Gianni ha scoperto che sua mamma aveva tenuto nascosta la sua identità. “In uno di questi nostri incontri fugaci – ricorda nella lettera alla sorella Stefania – mi hai confessato che la mamma vi aveva mentito sulla mia identità, vi diceva che ero un amichetto che ogni tanto veniva a giocare a casa“.

Gianni prova a giustificare la sorella, ma non capisce a pieno il suo comportamento: “Quando eri piccola non potevi fare niente per cambiare la situazione -conclude così la lettera – ma ora che sei una donna, avresti potuto fare un passo in più verso di me“.

Il rapporto con i fratelli

Gianni racconta che i fratelli Stefania e Fabio avrebbero saputo di essere suoi consanguinei “una trentina di anni fa“. Nonostante la consapevolezza di essere una famiglia, anche con Gianni, i rapporti tra loro sono scarsi e fugaci.

Il fratello maggiore, infatti, si è trasferito in Francia, a Parigi, dove si è sposato. Gianni ricorda di aver visto l’ultima volta Stefania “5 minuti l’estate scorsa. Ma 5 minuti, perché aveva da fare. Io ero con Fabio, ci siamo visti anche con il papà e la mamma ma è stato veramente veloce, come al solito“. “Ho parlato con lei (Stefania [NdR]), veramente parlato, l’ultima volta nel 2007. Ha fatto un matrimonio a cui non sono stato invitato, tanto nessuno conosce la mia vita, nessuno sa che negli Orlando ci sono anche io“.

Il messaggio per Stefania: “Cerco un abbraccio“

Barbara D’Urso conclude la chiacchierata con Gianni e chiede, se mai Stefania potrà guardare l’intervista, di mandarle un messaggio.

Queste le parole di Gianni alla sorella: “Io non voglio fare male a nessuno. Cerco un abbraccio. Io avrò dato forse una volta un bacio a Stefania. Oppure non ho mai fatto una foto con Stefania. Ne ho con Fabio, con mamma e con papà ma non con Stefania“. A questo punto Barbara promette: “Quando esce Stefania cerchiamo di farle fare un abbraccio, dopo averle fatto fare i tamponi e cerco di farvi abbracciare”.

