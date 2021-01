Il Grande Fratello Vip sembra aver tirato un po’ troppo la corda, con concorrenti esausti dopo la notizia dell’ennesimo prolungamento del reality, che dovrebbe concludersi a fine febbraio. Sono soprattutto Tommaso Zorzi, protagonista di un brutto episodio, e Stefania Orlando, ormai a pezzi, a mostrarsi sempre meno disposti a rimanere nella Casa, e la loro uscita potrebbe avvenire di concerto lunedì, una notizia che lascia basiti i fan e anche i coinquilini.

GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fuori?

I due gieffini, tra i preferiti dal pubblico, si mostrano decisamente insofferenti dopo quasi 5 mesi passati dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

“È il fatto che uno crede di non avere più niente da dare, da dire e da dare. Di che cosa possiamo parlare?“, spiega Stefania Orlando a Rosalinda Cannavò e Carlotta Dell’Isola, “Poi il sentimento è un po’ comune, di chi sta qui da tanto tempo. Siamo entrati pensando di stare massimo 3 mesi. Poi non è che siamo computer“.

Mood della casa: "Ci hanno chiesto un po' troppo, non abbiamo più nulla da dire e da dare" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/0DAPxS46Dd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 22, 2021

Orlando si chiede se forse non è stato richiesto un po’ troppo ai concorrenti: “Ci siamo raccontati già tutto.

Che cosa ci vogliamo raccontare?“. La discussione è nata dopo che Rosalinda ha chiesto alla showgirl se erano vere le voci che volevano Tommaso pronto ad uscire lunedì: “Sono nella stessa situazione“, ha risposto Stefania.

Il mezzo ripensamento, ma ormai è odio

Questa mattina Tommaso e Stefania sono apparsi particolarmente critici verso gli autori del Grande Fratello Vip, e hanno espresso il loro scontento con un po’ di sano sarcasmo. “Sono entusiasta di essere qui!“, ha esclamato l’influencer ai coinquilini, “Non vedo l’ora di vedere come è fatta questa casa.

È troppo bello essere qui“. Stefania Orlanda continua lo scherzo commentando: “Passerò la Pasqua qui dentro, chi vuole restare. Arriva un uovo grandissimo!“.

Poco più tardi Tommaso sembra cedere parlando con Samantha de Grenet: “Sai cosa ho pensato, che se io mollassi c’è tanta gente che godrebbe come una scimmia“. L’umore però è assolutamente basso, anche per quanto riguarda gli altri coinquilini, e forse non basterà questo pensiero a tenere dentro il Grande Fratello Vip l’influencer ancora per molto.

Approfondisci:

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

TUTTO SU STEFANIA ORLANDO