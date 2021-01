Un nuovo ingresso nella Casa del GF Vip a pochi passi dalla conclusione del programma: è l’indiscrezione, lanciata da Dagospia, che si fa largo tra le cronache dello show e porta il nome di Alda D’Eusanio, indicata come prossima concorrente del reality. Ma non varcherebbe la porta rossa in completa solitudine: al suo fianco ci sarebbe l’amato Giorgio.

Alda D’Eusanio al GF Vip: l’ipotesi sull’ingresso come concorrente

Tra le notizie relative al reality Grande Fratello Vip, quella del prolungamento dello show fino a febbraio e della necessità di introdurre nuovi volti per ravvivare le dinamiche è stata una delle più rumorose e discusse.

Proprio in questo spettro spunta il nome di una presunta nuova concorrente, che sarebbe prossima a varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia in allegra compagnia: il suo nome è Alda D’Eusanio.

Nella Casa di Cinecittà in compagnia di un pappagallo

A lanciare lo scoop è Dagospia, che indica come data utile per l’inserimento della giornalista e conduttrice nella rosa di concorrenti quella di venerdì 29 gennaio.

Ci sarebbe però una piccola sorpresa nella sorpresa: Alda D’Eusanio non entrerebbe da sola ma in compagnia, esattamente con il suo amato pappagallo al seguito. Si tratta di Giorgio, suo inseparabile “compagno” dopo la morte del marito, il sociologo Gianni Statera, insieme alla dolcissima cagnolina Mia.

Sono loro ad averle restituito il sorriso dopo il devastante lutto, e da allora non si sarebbero mai divisi. Proprio Giorgio, secondo l’indiscrezione emersa, potrebbe accompagnare la sua amata Alda nell’avventura televisiva.

Lo avrebbe notato all’interno di un negozio di animali, scegliendo poi di portarlo via con sé e dargli una nuova vita, come spiegato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Il venditore mi ha detto che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più.

L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

Alda D’Eusanio aggredita: “Mi ha preso a calci e sputi”

Alda D’Eusanio contro L’Isola dei famosi