Il Grande Fratello Vip da reality sta diventando un esperimento psicologico sulla resistenza dei concorrenti, come sostengono alcuni fan adirati con la produzione. Le voci di un possibile prolungamento fino al 26 febbraio non sono state accolte bene, tanto che molti utenti hanno chiesto sui social di portare a conclusione lo show Mediaset.

La presa di posizione è nata soprattutto per preservare la salute mentale dei loro beniamini, chiusi nella Casa ormai da mesi. L’ultimo allungamento aveva già visto molti concorrenti cedere e decidere di abbandonare il GF Vip, e segni di sofferenza sembrano sempre più evidenti.

Difficile che un’ulteriore proroga possa essere accettata dai concorrenti, che hanno appreso l’intenzione grazie a Tommaso Zorzi, sempre più provato.

Prolungamento del GF Vip: scatta la protesta

La possibilità che il reality possa continuare oltre l’8 febbraio ha sollevato un mare di polemiche tra i fan del Grande Fratello Vip. Sui social si è scatenato l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, con tanto di petizione su Change.org. A rischio, secondo i fan, ci sarebbe lo stato mentale dei concorrenti, ormai evidentemente allo stremo.

“Un gioco non può e non deve portare a distruggere le menti dei concorrenti perché poi non si tratta più di un gioco!

spero vivamente che l’8 escono da questo circo che sembra non avere fine! SONO PERSONE, NON CARNE DA MACELLO!“, denuncia un fa su Twitter. Analoghi gli altri commenti: “BASTA, stanno malissimo a livello psicologico, non reggono per un altro mese e mezzo! Siate umani produttori…“.

Il cedimento dei vipponi

Sembra innegabile, d’altronde, il malessere per la lunga “cattività”, che sta colpendo principalmente i concorrenti nella Casa da più tempo, come Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

La conduttrice, un paio di giorni fa, ha avuto un crollo emotivo durante una discussione sulla sua nomination con Cecilia Capriotti. Dopo le lamentele dell’ex modella, Ruta è sbottata con urla e pianti: “Basta, mi sono rotta i co*****i!! Dormo in lavatrice! Non rompo i co*****i, nessuno mi deve sopportare!“.

Sulla crisi è intervenuta la figlia Guenda Goria, che ha spiegato: “Non ce la fa più. Ha avuto uno sfogo, io la conosco. Mia madre è una grande incassatrice, è una che tiene, tiene, tiene e a un certo punto scoppia“.

Tommaso Zorzi è subito intervenuto per consolare la coinquilina. Anche l’influencer sta vivendo un momento durissimo, con una forte ansia in merito alla conclusione del reality.

L’attacco d’ansia di Tommaso

Tommaso ha deciso di indagare sull’effettiva fine del Grande Fratello Vip l’8 febbraio, parlandone in confessionale, dove però la produzione non ha confermato. Distrutto, l’influencer ha riportato la notizia ai suoi compagni, e le reazioni sono state compatte. “Alle brutte tanto diciamo tutti no“, è intervenuta Rosalinda Cannavò, “L’8 siamo fuori“. Zorzi non è sembrato però rassicurato, anzi è rimasto in uno stato di profondo scoramento, segno che per lui, uno dei personaggi più frizzanti di questa edizione, come per tutti è arrivato il momento di concludere l’esperienza.

Approfondisci:

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI