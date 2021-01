Tensione palpabile nella Casa del GF Vip, epicentro il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il gieffino, convocato dalla psicologa in confessionale, è rimasto particolarmente scosso dal colloquio e ha scatenato la preoccupazione della coinquilina che, nel vederlo provato dopo l’incontro, si è posta domande su cosa fosse successo. Poco più tardi, in un faccia a faccia fiume tra i due, sono emersi tutti i dubbi dell’ex velino sulla loro relazione. Questioni a cui la ragazza ha reagito senza esitazione.

Pierpaolo Pretelli convocato dalla psicologa

Nel tessuto delle tensioni familiari per la sua esperienza al Grande Fratello Vip, per Pierpaolo Pretelli è arrivato il momento di fermarsi a riflettere sul percorso nella Casa e provare a mettere a fuoco l’intesa che lo vede protagonista insieme a Giulia Salemi.

Poche ore fa, il gieffino è stato convocato dalla psicologa, e all’esito dell’incontro sarebbe apparso piuttosto scosso e provato. Non è dato conoscere il contenuto esatto del colloquio, ma quella che appare chiara è la turbolenza innescata nel cuore e nella mente di Pretelli dopo il confessionale. Una condizione che ha messo in allarme Giulia Salemi.

I dubbi e il confronto dopo il confessionale

Nel vederlo uscire dal confessionale così scosso, la Salemi ha chiesto al concorrente cosa fosse successo. Dopo essersi preso del tempo in totale solitudine, Pretelli ha deciso di svelare alla ragazza tutti i suoi dubbi.

Nel quadro della sua crisi avrebbero pesato anche le recenti dinamiche critiche con la famiglia, e per l’ex velino sarebbe giunto il momento di riflettere.

“Ho preso ceffoni lì dentro, nel senso metaforico – ha detto alla coinquilina, riferendosi al confronto avuto poco prima in confessionale – e sono uscito in quel modo perché continuo a pensare di non aver sbagliato nulla“.

Poco prima, i nervi di Giulia Salemi sono saltati davanti al discorso introduttivo del suo compagno d’avventura: “C’è qualcuno che dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto?. Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“.

La reazione di Giulia Salemi

Dopo l’iniziale preoccupazione, è arrivata una determinata e a tratti irritata replica della concorrente, che non ci sta a liquidare il loro feeling come una semplice sbandata.

Nelle sue parole, sembrano affiorare i lineamenti di un sentimento profondo che, secondo i fan, accarezza il sogno di un grande amore: “Tutte le volte che ho provato a relazionarmi con il sesso maschile ho trovato una sfilza di difetti. Con te i problemi non ci sono. Magia? No, io lo chiamo altro, fine. Mi sono lasciata andare perché vedo un futuro“.

Il pensiero di Pierpaolo Pretelli si è poi fatto più nitido: “Io ho fatto quello che mi sentivo, e lo rifarei, su questo non ci piove.

Mi chiedo perché venga visto in maniera affrettata. Non mi sento capito“. A sigillare il confronto della coppia, un tenero bacio che sembra aver messo a tacere i sussulti di mille interrogativi. Almeno per ora.

