Tommaso Zorzi continua il suo percorso nella Casa del GF Vip, mentre fuori dalle mura di Cinecittà la madre, Annamaria Frassinetti, e sua sorella, Gaia, si scagliano contro il programma senza mezzi termini: “È ora di salutare tutti”. Un episodio, in particolare, ha sollecitato i nervi della famiglia dell’influencer, e la loro rabbia sembra trovare ampio consenso sui social.

GF Vip: la madre di Tommaso Zorzi contro il reality

Sfogo social di Annamaria Frassinetti e Gaia Zorzi, madre e sorella dell’attuale gieffino Tommaso Zorzi, che affidano a Twitter alcune considerazioni pungenti sul Grande Fratello Vip.

L’influencer era stato protagonista di una profonda crisi nello show – aveva persino meditato l’uscita di scena anticipata – e tra le mura di Cinecittà le tensioni e gli sfoghi non conoscono immuni. L’ultimo episodio riguarda Maria Teresa Ruta, al centro di un’esplosione di sconforto – tra lacrime e urla all’indirizzo dei coinquilini – per molti sintomo di un forte malessere dovuto alla stanchezza per l’eccessiva durata del reality.

Proprio il prolungamento del programma sembra aver sortito contrastanti reazioni non solo tra i concorrenti, ma anche fuori dalla famosa porta rossa, e l’indiscrezione su un presunto ulteriore slittamento della finale (al 26 febbraio?) alimenta le polemiche.

La madre e la sorella di Zorzi chiedono che si concluda lo show. A lanciare il primo tweet è Annamaria Frasinetti: “E se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti…“.

Il riferimento è proprio allo sfogo della Ruta, e a stretto giro arriva il commento di Gaia Zorzi: “Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio“.

Le reazioni del pubblico

Il consenso alle parole di Annamaria Frassinetti e Gaia Zorzi non ha tardato a farsi largo a suon di tweet. Le reazioni del pubblico convergono sulla posizione della famiglia di Tommaso Zorzi, tra chi sostiene che il reality si sarebbe dovuto concludere come previsto inizialmente (il 4 dicembre) e chi, a gran voce, chiede alla madre e alla sorella di convincere il ragazzo ad abbandonare lo show.

“Se vi faranno sentire Tommaso per una telefonata – scrive un utente –, ditegli di tornarsene a casa.

Ha dato tanto, pure troppo, non so come faccia ad essere ancora sul pezzo. È veramente ora di mollare sto teatrino, tanto per noi ha già vinto tutto“.

