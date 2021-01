Giallo al Grande Fratello Vip per un audio mandato in filodiffusione nella Casa, riguardante Tommaso Zorzi. Poco prima del sibillino messaggio, l’influencer, sempre più fiaccato dalla lunga permanenza nel reality, aveva parlato con la madre che ha raccontato di aver avuto uno scontro con gli autori del Grande Fratello Vip, e non per la prima volta. Sul web e nella Casa si scatenano le ipotesi sul motivo della frase misteriosa.

Tommaso Zorzi, frase misteriosa dal Grande Fratello Vip

La Casa più spiata d’Italia è stata colta alla sprovvista da un messaggio arrivato dagli autori: “Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo… proprio evitare i contatti esterni con Tommaso, eh“.

I concorrenti si interrogano sul significato di quella frase, ma è Pierpaolo Petrelli a lanciare l’ipotesi: “È qualcosa che non dovevamo sentire“.

Le reazioni dei fan

Fuori dalla Casa anche le persone vicine a Tommaso Zorzi chiedono spiegazioni. “Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere“, twitta la sorella Gaia. Ma il popolo del web ha già le sue certezze: la produzione vuole evitare il più possibile contatti tra l’influencer e la sua famiglia, per evitare la tentazione di uscire anticipatamente.

Il tweet di Gaia Zorzi

“Se non ci fosse lui farebbe il 2% di share sto programma, è ovvio che se lo vogliono tenere buono perché non lo vogliono fare andare“, commenta un’utente, pensiero ribadito da altri, che notano come Tommaso venga spesso censurato quando esprime disagio nello stare ancora nella Casa.

La lite tra la madre di Tommaso e gli autori

Poco prima Tommaso ha parlato con la madre Armanda Frassinetti, la quale avrebbe detto al figlio di non preoccuparsi se non se la sente di continuare.

La donna ha inoltre raccontato a Tommaso di aver avuto un diverbio con gli autori, proprio perché spesso all’influencer viene troncato l’audio e Frassinetti l’avrebbe fatto notare. Alla reazione della produzione del Grande Fratello Vip, la madre avrebbe ribattuto: “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma“.

