La lite con Aurora Ramazzotti è finita spesso al centro delle chiacchiere tra le mura del Grande Fratello Vip, e Tommaso Zorzi avrebbe appena svelato un dettaglio che riguarda Michelle Hunziker. La conduttrice sarebbe intervenuta dopo l’incrinarsi della loro amicizia, e il concorrente non nasconde di sperare ancora nel perdono della figlia di Eros.

Tommaso Zorzi: il gesto di Michelle Hunziker dopo la lite con Auora

Tommaso Zorzi ha parlato spesso della sua amicizia (finita) con Aurora Ramazzotti, e nelle scorse ore avrebbe aggiunto qualche particolare sull’accaduto.

Secondo quanto emerso e riportato da BlogTivvu, il concorrente avrebbe svelato il gesto di Michelle Hunziker dopo la lite che, nel luglio scorso, aveva innescato la rottura del loro rapporto.

Nel racconto spunta un presunto messaggio che la conduttrice avrebbe scritto all’influencer per cercare di sistemare le cose: “Dal 3 luglio non ci sentiamo ma mi ha scritto Michelle chiedendomi di fare pace con lei. Con Michelle ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni“.

Durante la chiacchierata con i coinquilini, Tommaso Zorzi ha tracciato il profilo del suo legame con “Aury”, mettendolo a confronto con quello nato con Giulia Salemi.

“Non ci siamo mai confidati io e Giulia, non ci siamo mai confidati, è un bel rapporto ma sono amicizie più da serata. Se ho un problema non la chiamo, e viceversa. Aury, che so tutto di lei, dalla madre, al padre, alla setta, e lei sa tutto di me. Siamo migliori amici, abbiamo pianto insieme. Con lei ci mettiamo sul divano fino alle 2 del mattino a parlare dei nostri problemi“.

Il messaggio d’affetto per Aurora

Un importante e plateale passo verso un orizzonte di distensione era arrivato proprio dall’influencer, direttamente dalla Casa del GF Vip in occasione del compleanno della figlia di Michelle Hunziker.

Il 5 dicembre scorso, infatti, sulle note dell’omonimo brano di Eros Ramazzotti, Zorzi ha gridato ad Aurora Ramazzotti il suo affetto, con un messaggio forte e chiaro: “Buon compleanno amore, spero mi perdonerai, ti sto facendo la torta“.

Il motivo del litigio tra i due amici

I lineamenti dell’attrito che avrebbe condotto all’interruzione dei rapporti tra i due amici erano già emersi nel corso di un racconto-fiume sull’accaduto da parte del gieffino, durante una prima serata del GF Vip.

Allora era stato proprio Tommaso Zorzi a ricalcare il motivo della lite, con un mea culpa in diretta sulla genesi della “crisi”. “Tra noi sono successe un po’ di cose, nell’ultima ho sbagliato io. È mancata la nonna del suo ragazzo, noi quel weekend dovevamo partire insieme, ovviamente lei non è potuta partire e io mi sono offeso“.

