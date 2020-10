Proseguono le confessioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il programma, dopotutto, è nato proprio per spiare i concorrenti e i momenti in cui si lasciano andare, forse dimenticandosi delle telecamere sempre accese su di loro. Dopo le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci su Briatore, ora al centro finisce Tommaso Zorzi, che ha rivelato i motivi dietro alla sua lite con Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi parla dell’amicizia con Aurora Ramazzotti

Finito nel Cuculio assieme a Massimiliano Morra e a Myriam Catania, Tommaso Zorzi si è lasciato andare a qualche confidenza.

Nella scorsa puntata era stato al centro di una polemica che puntava proprio sul fatto che Zorzi si stia mostrando più come personaggio che come persona. L’influencer era arrivato anche a minacciare di abbandonare la Casa, dopo le accuse di omofobia per una battuta uscita male su Gabriel Garko e Adua Del Vesco.

Ora, si è intravisto un lato più “umano” del giovane. Parlando coi compagni di avventura, ha dichiarato di voler “fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato, ma vorrei troppo farci pace, perché ho un carattere di m***a”.

L’amica in questione è Aurora Ramazzotti, figlia di Michele Hunziker e compagnia di scuola proprio di Tommaso Zorzi.

GF Vip, Zorzi rivela i motivi della lite con Aurora

Il rapporto tra Zorzi a la famiglia di Michelle, è stato sempre fortissimo. Tanto che, riportano le fonti, la prima persona cui Zorzi avrebbe confessato di essere omosessuale sarebbe proprio la Hunziker. Il rapporto con la figlia, però, si è incrinato: “Lei è fidanzatissima e io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni” ha dichiarato.

Ad allontanarli, sarebbe stato il periodo di quarantena, che Aurora ha passato a casa con il fidanzato Goffredo Cerza, l’amica Sara Daniele, la madre Michelle e il marito Tomaso Trussardi. “È vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi” si lamenta Zorzi. “Mi aspettavo una chiamata in più, non lo so, e quindi per questo abbiamo litigato” ha rivelato poi, facendo chiarezza sul motivo per cui i due si sono allontanati.

Tommaso Zorzi ha dichiarato di voler far pace con Aurora Ramazzotti: possibile vederla all’interno della Casa per un incontro chiarificatore tra i due?

