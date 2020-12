Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha più volte parlato del forte legame di amicizia che lo unisce ad Aurora Ramazzotti. Lo scorso 5 dicembre è stato il compleanno della ragazza e il ‘Vippone’, anche se a distanza, ha voluto rivolgerle un pensiero dopo mesi di silenzi. “Spero che sia ancora la mia migliore amica“, le sue parole.

La sorpresa di Tommaso per Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi, al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip, ha lasciato una persona per lui speciale: Aurora Ramazzotti. L’amicizia che lega l’influencer alla figlia di Michelle Hunziker dura da tanti anni e, entrambi, si professano da sempre ‘migliori amici’.

Tuttavia nel corso di quest’anno il loro rapporto si è incrinato a causa di alcune discussioni, come ribadito da Tommaso nel corso della puntata di questa sera. Nonostante questo, il ragazzo ha rivolto per lei un pensiero in un’occasione speciale.

Pochi giorni fa, infatti, Aurora ha compiuto 24 anni e l’influencer, nella Casa, ha voluto prepararle una torta. Un segnale di distensione che probabilmente la ragazza ha ricevuto e che potrebbe portare a una riappacificazione del loro rapporto di amicizia.

I motivi dei litigi

Nella diretta di questa sera del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi spiega: “Il 5 dicembre era il compleanno di Auri, che spero sia ancora la mia migliore amica. Abbiamo avuto un piccolo diverbio che a causa del mio carattere, abbiamo portato avanti per mesi. È successo che è mancata la nonna del suo ragazzo, noi quel weekend dovevamo partire per stare insieme, lei non è potuta partire e io mi sono offeso“.

Oltre al recente litigio, i due hanno avuto dissapori nel passato legati al periodo della quarantena: “Venivamo da un’altra piccola litigata. Mi sono sentito un po’ trascurato ad lei durante il lock-down perché io l’ho passato da solo e lei era con tutta la famiglia e il fidanzato. Quando si erano allentate le misure, mi sono sentito ignorato“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

GF Vip, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: svelato il motivo della lite