Il compleanno dei figli è un momento speciale, che spesso sono proprio i genitori a vivere con più emozione. È il caso di Michelle Hunziker, che festeggia il compleanno della figlia Aurora Ramazzotti, 24 anni. Mentre la giovane non sembra molto felice dell’avanzamento di età, la conduttrice le ha dedicato diversi video sulla sua pagina Instagram, comprese le riprese della festicciola molto intima, in tempi di coronavirus, con candeline e torta insieme agli affetti più cari.

Michelle Hunziker: emozioni per il compleanno di Aurora

La famiglia Hunziker festeggia il compleanno di Aurora Ramazzoti, guarita da coronavirus giusto in tempo per soffiare sulle candeline.

Michelle Hunziker si lascia trasportare dall’emozione su Instagram, dove dedica diverse Storie e post alla figlia ora 24enne. In una Storia la conduttrice condivide il duetto fatto sulle note di L.O.V.E., con dedica speciale.

Gli auguri arrivano anche in un post, in cui una giovanissima Michelle Hunziker tiene in braccio Aurora ancora bambina durante una nevicata: “Auguri vita mia… ti amo“, commenta la conduttrice. Ci sono poi immagini della ragazza appena nata in ospedale, e durante il primo bagnetto.

“Questo video rimane uno dei miei preferiti al mondo… ti voglio bene mammotta“, commenta la festeggiata.

Un compleanno tra pochi intimi

Aurora Ramazzotti quest’anno ha festeggiato con rammarico tra pochi intimi. La 24enne avrebbe voluto ripetere i 23, dato che il 2020 è passato un po’ in sordina, non permettendole di godersi le gioie della giovinezza. A tirarla su ci sono però gli affetti più cari, con cui condivide le ristrettezze dovute al coronavirus, in primis il fidanzato Goffredo Cerza.

L’imprenditore le ha fatto una dedica dolcissima su Instagram, ricordando un bel momento vissuto insieme: “Ho scelto questa foto perché mi ricorda un tempo di totale spensieratezza e libertà. Io e te dall’altra parte del mondo dopo aver attraversato un fiume in canoa. Senza pandemie, solo noi due, lontani da tutto… Non cambiare mai. Tanti auguri amore mio“.

Il post Instagram di Goffredo Cerza

