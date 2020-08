Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrare il suo lato più privato e naturale. La foto postata su Instagram in cui la si vede senza trucco, con il volto punteggiato di imperfezioni, ha fatto il giro del web raccogliendo un’ondata di commenti positivi. La giovane, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha inoltre svelato di aver patito il continuo confronto tra il suo aspetto fisico e quello della madre durante un’intensa intervista a Ogni Mattina, il contenitore mattutino condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Aurora Ramazzotti: “Ho avuto problemi di confronto”

Solitamente Aurora Ramazzotti è in giro per l’Italia in veste di inviata di Ogni Mattina, ma non questa volta.

Per un giorno, la giovane entra in studio e si trasforma in ospite speciale della trasmissione, ricordando i difficili anni dell’adolescenza. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto – ammette Aurora – soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni”. Confronti che diventano sempre più impietosi e quotidiani con l’avvento dei social, in cui le persone si mostrano solo al loro meglio: corpi da sogno impegnati in vite da sogno.

Il paragone con la madre

Aurora Ramazzotti ha vissuto però il paragone con queste vite inarrivabili in modo molto più crudo e diretto. Figlia di genitori super famosi, è cresciuta sotto gli l’occhio vigile del mondo del gossip, pronto a evidenziare ogni sua debolezza o mancanza. “Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai”, ricorda la giovane con amarezza, “e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me”. Un paragone ingiusto e inappropriato: “Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina”, ribadisce Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e l’amore per se stessi

L’iniziale sofferenza ha fatto crescere Aurora, capace di trasformare la sua vulnerabilità in forza interiore. “Combatterò sempre per amarmi”, rimarca la ragazza, pur ammettendo che sarà “sempre un po’ in difficoltà”. Il suo messaggio è potente ed è rivolto a quanti ricercano fiducia in se stessi nei like ricevuti sui social. “Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai – raccomanda Aurora Ramazzotti – la devi cercare in te”.

La fotografia al naturale

Aurora Ramazzotti ha infine rivelato la genesi della tanto chiacchierata immagine in cui la si vede al naturale con i brufoli. Doveva essere uno scatto privato da inviare alla sua dermatologa, non un post su Instagram. Vedersi così vera, con le sue imperfezioni, l’ha fatta però riflettere sulla tendenza a pubblicare foto sempre più artefatte, create a tavolino e ritoccate con i filtri. Quella perfezione patinata, come ha ribadito Aurora nel post, non esiste, e la giovane influencer ha voluto dimostrarlo.

