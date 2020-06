Tutto pronto per il ritorno in tv di Adriana Volpe. La conduttrice tornerà infatti al timone di un programma televisivo dopo tanto tempo. La trasmissione in questione è Ogni Mattina, che sbarcherà su Tv8 da lunedì 29 giugno. E, stando alle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, ci saranno due inviate d’eccezione: Aurora Ramazzotti e Flora Canto.

Adriana Volpe: pronto il suo ritorno in tv

Adriana Volpe sta scaldando i motori per il suo ritorno sul piccolo schermo dopo l’esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un programma che l’ha cambiata e in cui ritornerebbe subito, magari in una veste diversa da quella di concorrente.

Nella Casa di Cinecittà la conduttrice si è messa a nudo, mostrando gli aspetti più reconditi del suo carattere e stupendo il pubblico per classe, eleganza e gentilezza. Sino all’improvvisa uscita dal gioco per via delle condizioni di salute del suocero, che sarebbe venuto a mancare pochi giorni dopo. Ora Adriana Volpe si appresta a sbarcare su Tv8 con un programma nuovo di zecca: Ogni Mattina. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno, giorno in cui andrà in onda la prima puntata.

Al fianco della Volpe ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Alessio Viola. Una coppia inedita per un programma che sicuramente saprà sorprendere. Così come sorprendenti sono le indiscrezioni uscite nelle poche ore sulla probabile presenza di due inviate d’eccezione. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato la notizia sul sito Giornalettismo, a vestire il ruolo di inviate saranno Aurora Ramazzotti e Flora Canto.

Aurora Ramazzotti inviata del programma?

Sia per Aurora Ramazzotti sia per Flora Canto Ogni Mattina potrebbe rappresentare il punto di svolta delle loro carriere. L’attrice ha partecipato all’edizione dello scorso anno di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

Nel nuovo format di Adriana Volpe, la compagna di Enrico Brignano potrebbe sorprendere e farsi conoscere ancor di più. Ma anche e soprattutto per Aurora Ramazzotti Ogni Mattina potrebbe rivelarsi l’opportunità della vita. Dopo piccole esperienze in televisione e in radio in veste di conduttrice, per la figlia di Eros e Michelle Hunziker si spalancano le porte di un nuovo programma in cui diventare tra le protagoniste. La ragazza ha sempre sognato di lavorare in tv al servizio dell’informazione e l’ipotetico ruolo di inviata di Adriana Volpe sarebbe un’opportunità unica.

In attesa di ufficializzazioni, la carriera di Aurora Ramazzotti potrebbe essere a una svolta.