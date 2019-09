In arrivo novità per Aurora Ramazzotti. Oltre ad avere un momento molto felice dal lato amoroso, la giovane figlia di Eros e Michelle Hunziker è pronta a sbarcare in radio per condurre ben due programmi, The Flight su Rtl e Generazione Zeta su Radio Zeta.

Due programmi radiofonici per Aurora Ramazzotti

Un anno ricco di momenti importanti per Aurora Ramazzotti. La figlia della conduttrice e del cantante sarà al timone di due programmi radiofonici. Infatti, sarà protagonista al social corner per The Flight, il programma di intrattenimento musicale di Rtl e in Generazione Z, un talent che condurrà con Marco Falivelli e incentrato sui giovani.

Aurora Ramazzotti può contare sull’appoggio di mamma Michelle, la quale fa continuamente il tifo per lei e non smette di mostrare il suo amore nei suoi confronti, nelle Stories e nelle foto Instagram.

Inoltre, proprio nelle ultime ore, la Hunziker ha pubblicato degli scatti dell’infanzia della figlia con la didascalia: “Se sfoglio gli album, mi rendo conto della la quantità di baci che ci siamo sempre date! Auri per baciarmi, mi “strizzava” le guance! Io per contro devo averla consumata a furia di baci e “sgagni” da piccola…d’altronde come si faceva a non sbaciucchiare quel faccino??? Ti amo“.

Aurora Ramazzotti, l’amore dei genitori

Michelle Hunziker e la figlia hanno anche lavorato insieme. Nel 2018, infatti, Aurora è stata inviata, accanto alla madre, per il programma di Canale 5 Vuoi Scommettere. La ragazza non è comunque nuova alla conduzione dato che ha presentato il daily dell’undicesima edizione di X Factor. Aurora Ramazzotti, quindi, può contare sull’affetto di entrambi i genitori. Nelle ultime ore, oltretutto, uno scatto su Instagram sta facendo impazzire i followers del cantante. Aurora Ramazotti, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia del padre Eros con scritto: “So’ ragazzi”. I due appaiono sorridenti e, sicuramente, la vicinanza della figlia sta lenendo il dolore per la recente separazione del cantante dalla compagna Marica Pellegrinelli.