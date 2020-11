Aurora Ramazzotti è risultata positiva al Covid-19. A raccontarlo pubblicamente è stata lei stessa, in collegamento telefonico con il programma di Tv8 Ogni mattina, dove spesso lavora come inviata.

L’annuncio di Aurora Ramazzotti

I numeri dell’emergenza covid-19 preoccupano sempre di più tanto che alcune regioni d’Italia sono tornate al lockdown. Anche Aurora Ramazzotti questa mattina ha raccontato di essere risultata positiva al Covid e le ho fatto in diretta televisiva: “Ho malauguratamente contratto il covid“, ha detto.

Le sue condizioni di salute

“Abbiamo visto di tutto in questi mesi, quindi ero già abbastanza preparata.

Però, non avendola vissuta sulla mia pelle, non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite, però adesso sto molto meglio“, assicura dopo aver raccontato questi ultimi giorni vissuti in isolamento nella sua casa a Milano, insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Anche lui è risultato positivo al tampone, racconta Aurora.

I numeri del covid-19

I numeri del Covid-19 fanno preoccupare sempre di più.

Ieri, i dati diramati dalla Protezione Civile, parlavano di 32.616 positivi, mentre i casi totali si attestano a 935.104. Resta comunque da sottolineare il minor numero di tamponi fatti durante il week end. Le vittime erano 331, per un totale di 41.395 morti. In queste settimane anche moltissimi vip hanno rivelato di essere positivi come fatto dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Appena 3 giorni fa, Carlo Conti aveva rivelato di essere in ospedale per farsi meglio curare dopo aver contratto il virus: “Da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid“, aveva scritto sui social per rassicurare i fan.

“Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo“, aveva concluso.

