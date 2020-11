Ramazzotti – Hunziker, due cognomi importanti con cui è difficile crescere cercando di passare inosservati. Lo sa bene Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: fin da piccola sotto i riflettori per via dei genitori, la 24enne sta cercando di affermarsi nella vita come persona e nel mondo della televisione come personaggio. Ma come?

Aurora Ramazzotti: non solo figlia d’arte

Aurora è una giovane donna all’alba dei suoi 24 anni (è nata il 5 dicembre 1996) che, pur essendo molto seguita su Instagram con più di 2 milioni di follower, non si definisce un’influencer.

Nella vita studia presso l’accademia milanese MAS Music art & show ed è attualmente un’inviata del programma Ogni mattina su TV8. Nonostante non ci tenga particolarmente alla nomea di “diva di Instagram”, è lei stessa consapevole però dell’influenza che può avere sul suo seguito, sui più giovani soprattutto. Non è un caso che abbia deciso di essere una delle promotrici di un messaggio ben mirato e che inneggia al body positivity, una delle armi contro il body-shaming.

Aurora Ramazzotti e il forte messaggio contro il body-shaming.

Che cos’è il body positivity?

“Nessuno è perfetto” afferma Aurora in un post su Instagram in cui si mostra al naturale e parla dell’acne, malattia dermatologica nel suo caso psicosomatica. In seguito alle critiche ricevute sul suo aspetto nel corso degli anni, anche a paragone con la madre, la ragazza ha deciso di portare avanti un messaggio nobile e di rivalsa alla bellezza spesso costruita sui social.

L’amore per Goffredo e le presunte gravidanze

La famiglia è uno dei valori fondamentali, ma sarà questo il motivo delle voci su una sua possibile gravidanza?

A partire dal 2017, anno in cui si forma ufficialmente la coppia Aurora Ramazzotti – Goffredo Cerza, periodicamente si trovano a dover smentire rumors che li vedono futuri genitori.

Nonostante una storia inizialmente a distanza, per via degli studi di lui a Londra, i due hanno trascorso la quarantena insieme e oramai si dicono pronti per il passo successivo, la convivenza. Oltre a loro erano presenti però anche la migliore amica della ragazza Sara Daniele, la mamma Michelle e il marito della conduttrice televisiva Tomaso Trussardi.

La lite con Tommaso Zorzi

“Escluso” però dalla vita di Aurora l’amico Tommaso Zorzi, attualmente inquilino del Grande Fratello Vip e migliore amico di Aurora fin dalle scuole elementari. Come affermato nella casa dallo stesso Zorzi, il loro recente litigio sarebbe proprio dovuto al fatto che si sia sentito messo da parte e abbandonato durante il lockdown, periodo in cui alcune relazioni sembra abbiano prevalso su altre.

