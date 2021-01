Belén Rodriguez, all’anagrafe María Belén Rodríguez Cozzani, è nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984 ed è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana.

Da quando la bella modella è arrivata in Italia è subito stata al centro degli scoop e si potrebbe definire come la vera e propria regina del gossip. Ma parlando di amori, non ha avuto solo fidanzati vip.

Gli amori argentini

Anni fa, la modella rilasciò un’intervista a Simona Ventura dove raccontò: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto.

In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18“.

Si dice che primo amore non si scorda mai, e nemmeno la bella argentina l’ha dimenticato: infatti, tempo fa, rivelò a Bruno Vespa a Porta a Porta, di essersi innamorata per la prima volta, all’età di 11 anni, di un ragazzino di nome Mattia. In merito al suo primo amore Belen si esprime così: “Eravamo compagni di scuola a Buenos Aires.

Ero attratta dai biondi con gli occhi chiari. Eravamo fidanzati e stavamo sempre insieme, attaccati con la colla. Ma non ci siamo scambiati nemmeno un bacio”.

A 15 anni arriva il primo bacio per la modella e fu con Mariano Bruzzone e la modella racconta: “A 15 anni sotto la tenda ci siamo dati il primo bacio. Ma non mi piacque, ero piuttosto capricciosa, e tutto finì lì”.

Due anni dopo, all’età di 17 anni, per Belen arriva il momento della prima volta: “Da un anno ero innamorata di un ragazzo che si chiamava Damian, 22 anni, la carnagione scura e i capelli biondi.

Mi faceva impazzire perché sembrava un surfista. Veniva a prendermi a scuola con la macchina, mi faceva i dispetti, era un pazzo totale, ero persa per lui”.

E prima di arrivare in Italia, la modella ha avuto una storia con un modello, Tobias Blanco. Fu proprio lui a diffondere il video intimo che mostrava la modella durante un rapporto sessuale, senza il consenso di quest’ultima. Per la Rodriguez le ripercussioni psicologiche sono state molto gravi, come lei stessa ha raccontato a Vanity Fair: “Il mio ex è stato una carogna a ricattarmi.

Di sbagliato c’era l’età, non la cosa in sé. Ci ho messo tanto a ritrovare il coraggio di guardare in faccia le persone”.

In Italia: Marco Borriello e Fabrizio Corona

Non appena la bella Belen approda in Italia nel 2004 si trasferisce a Milano, lavorando per vari marchi di intimo e abbigliamento e riesce subito a circondarsi di uomini.

L’ex calciatore Marco Borriello è stato il suo primo amore italiano, una storia che Belen ricorda ancora come incredibile: “Abbiamo vissuto 4 anni come sposati.

Primo incontro? In Sardegna. Rimasi sconvolta per quanto era bello. Andammo via insieme, abbiamo fatto l’amore subito. Un amore puro, ma ci siamo conosciuti nel periodo sbagliato. Una gelosia assurda rovinò la nostra relazione”.

Il bello e dannato Fabrizio Corona

Tra il 2009 al 2012 Belen si lega al re dei paparazzi Fabrizio Corona in un rapporto tira e molla: tra i due la storia d’amore non si è conclusa per mancanza di sentimento, bensì perché Fabrizio avrebbe dovuto scontare 13 anni di carcere e di conseguenza la modella ha preferito concludere la storia.

Il grande Amore Stefano De Martino

Tempo fa Belen raccontò di lei e Stefano alla rivista Chi, le parole della modella: “La prima volta che l’ho visto, non ho più sentito le gambe. E pensare che non credevo al colpo di fulmine”.

Nell’aprile 2012, durante la trasmissione Amici di Maria de Filippi, la showgirl ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino (in quel momento legato ad Emma Marrone). Dopo pochi mesi lei è rimata incinta di Santiago e dopo la nascita del bimbo sono arrivate le nozze.

Una storia che sembra una favola, ma che purtroppo è destinata a concludersi nel 2015, quando viene fatto un comunicato stampa nel quale veniva annunciata la fine della relazione.

“Io con Stefano ho cercato di recuperare il rapporto fino a dove e quando ho potuto. Non ci sono riuscita. Poi, dopo un naturale momento di distanza tra noi, per il bene di nostro figlio il buon senso ha avuto la meglio sulle acredini“ ha raccontato Belen a Oggi.

Nel 2019 si vede il ritorno della fiamma tra Stefano e Belen ma nel 2020 i due si separano nuovamente.

Andrea Iannone

Dopo la separazione con Stefano De Martino, nel 2016 Belen intraprende una nuova relazione con il pilota Andrea Iannone, con il quale va a convivere a Lugano in Svizzera.

Il pilota, tempo fa aveva rilasciato un’intervista a Rider Magazine dove ha raccontato il primo incontro con Belen: “Non me la sono andata a cercare. Però la prima volta che l’ho vista e che c’ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità”.

Due anni dopo, la modella annuncia che lei e il pilota si sono presi un periodo di pausa ma dopo pochi mesi la relazione si conclude in maniera definitiva.

Da Gianmaria Antinolfi ad Antonino Spinalbese

Belen e Gianmaria hanno passato l’estate 2020 insieme tra baci appassionati e bellissime vacanze, ma dopo il viaggio a Ibizia non si è più saputo nulla di loro, facendo intendere la fine della loro relazione.

Ma oggi sembra che Belen abbia ritrovato la felicità con Antonino Spinalbese, il quale ha passato le vacanze di Natale con la famiglia di Belen e Santiago.

Antonino, classe 1995, è un hair-stylist delle star e lavora in uno dei più importanti saloni di Milano di Aldo Coppola, in zona Garibaldi. Ultimamente voci sempre più insistenti parlano di una presunta gravidanza di Belén: in tal caso, vorrebbe dire che lei e il fidanzato Antonino, dopo pochi mesi di frequentazione, sono già pronti per diventare genitori.

Approfondisci

Belèn Rodriguez partecipò a una festa a casa di Genovese: il racconto della conduttrice

Belén Rodriguez: la conferma del nuovo amore con Antonino Spinalbese