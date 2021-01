Al Grande Fratello Vip il gioco entra nel vivo ed è tempo di annunciare il primo finalista di questa edizione. Il televoto settimanale ha visto in lizza 4 primedonne della Casa: Stefania Orlando, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. E intanto Alfonso Signorini annuncia la data ufficiale della finale.

Un televoto importantissimo

A distanza di un mese dalla finalissima, prevista per fine febbraio come annunciato da Alfonso Signorini, il gioco è sempre più agguerrito. Al Grande Fratello Vip è giunto il tempo di eleggere i finalisti di questa lunga edizione, che ha intrattenuto il pubblico addirittura da metà settembre.

Attraverso un meccanismo di scelte direttamente attuato dai concorrenti, nella scorsa puntata sono state elette le 4 candidate per il primo posto in finale. Le decisioni sono ricadute su Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Dayane Mello, che si sono sottoposte al televoto settimanale. Un televoto in positivo, dunque, attraverso il quale il pubblico da casa ha avuto l’opportunità di votare la propria favorita e portarla così direttamente in finale.

La data ufficiale della finale

La serata si preannuncia ricca di importantissimi comunicati sul proseguo del reality.

Prima di annunciare il primo finalista, infatti, il Grande Fratello Vip scioglie ogni dubbio sulla finale. Alfonso Signorini, collegato con i concorrenti, legge loro il comunicato che tutti aspettavano, dagli stessi ‘Vipponi’ ai telespettatori a casa: la data ufficiale della finale. “Un’edizione normale di qualsiasi altro reality va dalle 10 alle 12 puntate – spiega il conduttore. – Stasera stiamo facendo la 33°. Arriveremo alle 50 puntate. Stiamo vivendo tutti un’edizione speciale, che richiede una resistenza speciale da parte di tutti, voi per primi e noi per secondi.

È il nostro pubblico a chiedere tutto quello che stiamo vivendo“.

E, a seguire, aggiunge l’informazione più attesa: “Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale della finale: Grande Fratello Vip finirà lunedì 1 marzo“. Sgomento sul volto dei concorrenti, completamente spiazzati dalla notizia. “Pensavamo un po’ prima“, le parole di Stefania Orlando che riassumono, senza ombra di dubbio, il pensiero di tutti i suoi compagni di viaggio.

Dayane Mello prima finalista

Per un comunicato appena annunciato ne arriva un altro, pronto a scombussolare i destini dei Vipponi.

È arrivato infatti il momento di scoprire la prima finalista ufficiale. Il primo verdetto nega questa possibilità a Rosalinda Cannavò, che non è stata scelta dal pubblico per volare all’atto conclusivo del reality. Restano in ballo Dayane, Stefania e Giulia, che vengono invitate da Alfonso Signorini a mettersi un cappotto e raggiungere lo studio: è lì che viene annunciato l’attesissimo verdetto.

In studio le tre Vippone ricevono il comunicato, che incorona Dayane Mello prima finalista ufficiale.

