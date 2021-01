Al Grande Fratello Vip arriva il faccia a faccia tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano. Dopo la crisi vissuta negli ultimi giorni, l’attrice ha modo di confrontarsi con lui in passerella. Ma il loro incontro appare da subito segnato da distacco e freddezza, come confermano anche le parole glaciali della gieffina.

La crisi di Rosalinda Cannavò

Si consuma questa sera, al Grande Fratello Vip, l’atteso confronto tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano. La concorrente dell’attuale edizione ha più volte, negli ultimi giorni, palesato i suoi dubbi sul rapporto d’amore che lo lega al ragazzo.

Pochi giorni fa ha avuto un crollo di nervi e si è sfogata con alcuni coinquilini su quello che non va di questa turbolenta storia d’amore, che dura da anni.

Rosalinda si è detta non più così convinta dei sentimenti nei confronti di Giuliano, con il quale ha necessità di confrontarsi all’esterno per chiarire gli aspetti negativi della loro storia. Un primo faccia a faccia, seppur non chiarificatore, arriva nella puntata di questa sera.

“Evidentemente le nostre basi non erano così solide“

In passerella, Rosalinda incontra il fidanzato Giuliano, che si dice sconvolto dalle parole espresse dalla fidanzata pochi giorni fa: “Surreale tutto ciò.

Ho visto adesso le clip che hanno mandato in onda e mi hanno ricordate alcune cose. Quello che ho fatto sinora è esser riservato, come sai, ma se l’ho fatto, l’ho fatto solo per proteggere quello che abbiamo creato. Sono qui, ci sono cascato con tutte le scarpe, consapevolmente, perché ho messo davanti a tutto riservatezza, orgoglio, noi. Quel noi di cui parlavi serate fa“.

Il ragazzo aggiunge: “Mi piace ricordare quanto stavamo bene insieme prima di entrare qui: il trasloco, i nostri viaggi folli.

Ma indipendentemente dal posto, stavamo bene insieme, avevamo trovato un nuovo equilibrio nella stessa città, nella stessa casa, che avrebbe portato sicuramente a quello cui stai facendo riferimento con i tuoi viaggi mentali. Questi 5 mesi ti stravolgono, perdi le certezze per cui non hai le basi solide. Ed evidentemente le nostre basi non erano così solide, paradossalmente dopo 9 anni. Quel periodo in cui abbiamo trovato l’equilibrio non ha retto ad un urto così.

Ma mi piace aggrapparmi a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme e alle nostre folli dimostrazioni d’amore: io mi aggrappo a quello quando vedo tutto nero“.

La freddezza di Rosalinda

Rosalinda è spiazzata nel trovarsi di fronte Giuliano, al quale palesa tutti i suoi dubbi: “Sono sorpresa, non mi aspettavo che venissi. Sicuramente ho usato parole molto forti e come ho detto, in questo periodo faccio tanti viaggi mentali. A volte penso di essere più lucida qua dentro perché ho iniziato a fare i conti con me stessa. Tutto quello che ho detto, lo ridirei perché sono i miei pensieri.

Noi siamo ritornati insieme da poco e quel poco tempo non è sufficiente per capire tante cose“.

La ragazza spiega le sue incertezze, sorte in lei negli ultimi tempi ripensando alla sua vita al fianco di Giuliano: “La mia paura è dovuta al fatto che in questi 9 anni abbiamo passato tante cose e spesso non mi hai dimostrato con i fatti di voler costruire un futuro insieme a me, anche da piccole cose. Proprio per questo ti dico che fuori capiremo entrambi tante cose: fidati che per me non è semplice, sai il bene che ti voglio e mi dispiace se ti ho ferito in qualsiasi modo, però vorrei un gesto concreto da parte tua.

A quasi 30 anni non voglio più perdere tempo né giocare, perché ho cambiato la mia vita per te. Hai fatto tante cose per me, ma oggi che siamo liberi da vincoli mi aspetto qualcosa. Ma forse tu non sei pronto e nemmeno io lo sono“.

Il gesto spiazzante di Giuliano

Il confronto sembra indirizzato verso un binario morto. Le loro parole trasmettono distacco, freddezza, e anche i loro sguardi non emanano calore e reciproco amore. Il ragazzo spiazza però tutti mostrando una chiave dal significato simbolico: la chiave della loro futura, ipotetica, casa insieme.

“Posso dare la chiave di casa mia a Rosalinda? Lei la conosce molto bene e questa chiave rappresenta una risposta – spiega il ragazzo. – È una formalità ma questa è la risposta ad una delle sue incertezze. Sono pronto a vivere la mia vita con lei e non è una cosa di circostanza. Capisco il tuo stato d’animo, ma lo faccio con il mio cuore. Voglio aspettarti a casa“.

Dall’altro lato, tuttavia, il ragazzo non riceve l’entusiasmo sperato. Rosalinda è ancora troppo presa da dubbi ed incertezze: “Abbiamo passato anni dove non abbiamo potuto vivere il nostro amore alla luce del sole.

Ci vuole un tempo di prova per entrambi, perché attualmente ho le idee molto confuse. Non sto dicendo che non sono felice, però credo che io e Giuliano dobbiamo prenderci del tempo per stare insieme e capire tante cose“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ROSALINDA CANNAVÒ

GF Vip, Rosalinda Cannavò in lacrime per il fidanzato: scoppia la crisi