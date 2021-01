Nuova crisi nella Casa del Grande Fratello Vip, questa volta sotto torchio c’è Rosalinda Cannavò, entrata come Adua del Vesco. L’attrice è infatti in rotta con il fidanzato Giuliano Condorelli, che le ha mandato un messaggio ritenuto ambiguo. Proprio per le sue parole, Rosalinda si è sfogata ed è scoppiata a piangere con altri concorrenti della Casa.

Crisi tra Rosalinda Cannavò e Giuliano

Nuove tensioni tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato. Già nelle scorse settimane, la relazione tra l’attrice e il modello di Prada Giuliano Condorelli: Signorini aveva fatto notare come la Cannavò sembrasse un po’ distaccata, e anche l’intervento dello stesso con un video messaggio non aveva esattamente fatto calmare le acque.

Ad agitarle ulteriormente ora è arrivata una lettera che Giuliano ha consegnato alla famiglia di Rosalinda. In questa, l’uomo avrebbe chiesto un aiuto per tranquillizzare la fidanzata, ma al contempo di voler interrompere i rapporti con la sorella e i genitori.

Un distacco che ha gettato nello sconforto Rosalinda, ex Adua del Vesco dopo aver rivelato alcuni dettagli sulla sua vita e l’ormai celebre scandalo dell’Aresgate e del finto fidanzamento con Gabriel Garko.

Rosalinda contro il fidanzato: “Non sento un noi”

In giardino con gli altri concorrenti, tra cui Andrea Zelletta e la neo coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Rosalinda si è sfogata pesantemente. “Me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente” dice riferendosi alla lettera del fidanzato con la quale si distacca dai genitori di lei.

L’attrice tira fuori un malessere molto più profondo che la lega al fidanzato, con la quale sta da 10 anni: “Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro.

Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo“. Rosalinda è arrivata anche a dire che “non sento un noi” nel loro rapporto. E il futuro, ora, non sembra più così roseo: “Credo sia arrivato il momento di passare a uno step successivo, altrimenti è una storia di 10 anni che è finita” ha detto.

