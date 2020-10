Si è parlato molto di Gabriel Garko nelle ultime settimane: dopo quanto successo con Adua Del Vesco nella Casa del GF Vip, l’attore è uscito allo scoperto. Dopo anni, Garko ha fatto coming out e dichiarato la sua omosessualità: da lì è stato ospite in molte trasmissioni, dove ha rivelato la verità sulle sue false relazioni con donne come Eva Grimaldi, e di come ora sia felice assieme ad un uomo. Da Barbara D’Urso, oltre a sedersi sul divanetto, ha dovuto affrontare anche i temuti Sferati.

Barbara D’Urso a Gabriel Garko: “Mi hai preso in giro”

Tanto clamore attorno a Gabriel Garko, inevitabile considerando che si è scoperto che uno dei sex symbol italiani degli ultimi 20 anni è in realtà gay ed ha avuto una schiera di finte relazioni.

Dopo la rivelazione al GF Vip e quelle da Silvia Toffanin, Garko si è seduto assieme a Barbara D’Urso, che non gli ha fatto sconti. “Mi hai preso in giro – ha detto la D’Urso – Diciamo la verità: mi hai illuso, mi hai portato fuori a cena, hai fatto finta di essere etero.

Dovevi dirlo prima a me che agli altri, mi hai baciato sulle labbra“.

Una battuta la sua, frutto della sincera amicizia tra la conduttrice e l’attore. Garko, inoltre, ha rilevato che. la D’Urso sapeva, ma che “hai sempre mantenuto la riservatezza“. Sul suo stato d’animo, l’attore ha detto: “Prima quando venivo in televisione ero molto trattenuto, freddo e impostato, dovevo mantenere quel rigore che era richiesto da parte mia, nella mia testa. Ora sono più sciolto“.

Gabriel Garko sui finti gossip tra attori

Attorno a lui, però, tante polemiche per il meccanismo di cui è stato complice: le finte relazioni che, di fatto, hanno preso in giro il pubblico.

“Funzionava in quel modo, altrimenti non avrei fatto l’attore: ma non lo trovo giusto. Da oggi mi renderò conto: se continuerò a fare gli stessi ruoli vorrà dire che ci sono riuscito, anche se starò dietro…alla macchina da presa eh, ora devo star attento a come parlo“.

Qualche battuta anche sul compagno Gaetano, il suo compagno attuale: “L’ha presa bene, è un ragazzo che non gli interessa molto la notorietà, è indifferente e tranquillo“

Gli sferati della D’Urso di fronte a Garko

Dopo un siparietto assieme a Sgarbi, cui Garko ha “rubato” Eva Grimaldi, l’attore ha affrontato gli Sferati, tra cui Platinette, Marco Baldini ed Elenoire Casalegno.

Il più critico è stato proprio Mauro Coruzzi: “Come faceva a definirsi uno sciupa femmine quando ci sono state una sfilza di figuranti e non avere allora un problema di necessità a dire che così eterosessuale non era?”. L’accusa di Platinette, condivisa da altri, è di aver serializzato il suo coming out.

La replica di Garko: “Non è stata studiata a tavolino, né per avere pubblicità, tant’è che penso che da stasera non mi vedrete più in televisione“.

Poi un nuovo attacco: “Hai preso in giro un sacco di donne“, cui Garko ha replicato che ” Non sarei arrivato ad avere il poster in camera delle persone, ma non ho preso in giro nessuno. Io ho fatto parte di un sistema, ho giocato a interpretare ruoli nella vita“.

Il live sentiment finale premia Garko e la sua apparente onestà: tutt’altra storia invece per le accuse di aver guadagnato dal coming out. Quelle, sono un’etichetta che probabilmente dovrà portarsi dietro a lungo, al posto di quella di sciupa femmine.

