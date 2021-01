Già nelle precedenti puntate, durante una nomination, Alfonso Signorini aveva messo la pulce nell’orecchio di Rosalinda, ex Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Una sorta di frecciatina riguardo al fidanzato di cui la Cannavò non avrebbe mai chiesto alcuna notizia. In quell’occasione la vippona si era difesa dicendo di parlare ininterrottamente di lui all’interno della casa ma ora i sospetti che possa esserci qualcosa dietro questo “silenzio” iniziano a venire a galla.

Rosalinda in crisi: i dubbi sul suo fidanzamento

Rosalinda Cannavò è una donna inquieta all’interno della casa del reality, soprattutto sentimentalmente parlando.

Ci sono pensieri nell’animo della vippona che sembrano tormentarla e iniziano a farsi sempre più insistenti i dubbi che l’attrice stia meditando di lasciare il fidanzato Giuliano Condorelli.

Il videomessaggio di Giuliano

Proprio il fidanzato di Rosalinda è infatti intervenuto nel corso dell’ultima puntata con un videomessaggio – così come la madre di Dayane Mello – che avrebbe dovuto alleggerire lo stato d’animo della vippona ma così non è stato.

“Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza che ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all’altra ne ascolteremo una sola“, le parole del fidanzato, a rincuorarla sul difficile turbine amoroso.

Lo sfogo dopo la puntata

Dopo il videomessaggio del fidanzato però, Rosalinda Cannavò ha accusato ancora di più il colpo sfogandosi a termine della diretta: “Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni.

Questo non mi basta e non lo vorrei mai“, ha dichiarato Rosalinda dettasi in cerca di chiarezza. Sembrerebbe che la Cannavò stia meditando di porre fine alla relazione col fidanzato ma solamente il tempo darà le risposte che tutti stanno cercando.

