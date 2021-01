Lo si era percepito già nel corso della puntata di ieri sera che l’intervento della madre di Dayane Mello, Ivone Dos Santos, sarebbe stato destinato a essere molto discusso e chiacchierato. Non entrando, doverosamente, nel merito del contenuto di cui solamente i protagonisti possono discutere, è stata certo molta la sorpresa della Mello che non aveva più alcun contatto con la madre da ormai 10 anni.

Dopo la smentita, ricevuta in video, da parte della madre che ha negato un passato “da prostituta” per sopravvivere, ora il fratello di Dayane Mello ci tiene a fare alcune precisazioni.

GF Vip, ora parla il fratello di Dayane Mello

Non avrebbe voluto, forse, ma alla luce di quanto è accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il fratello di Dayane Mello si è sentito in dovere di intervenire e smentire quanto riferito dalla madre. “Lo faccio per difendere quello che mia sorella ha detto al GF Vip e per difendere la nostra storia – sono le parole di Juliano, fratello di Dayane Mello che si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social – Solo io e Dsyane sappiamo davvero che cosa abbiamo passato, soltanto noi due sappiamo quanto abbiamo sofferto.

Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso voglia apparire e continuare a farci del male”.

Giulia Salemi crolla in lacrime dopo la puntata: cos’è successo

Juliano: “Siamo stati abbandonati“

Così, Juliano, difende i racconti di Dayane Mello sulla madre, tanti piccoli tasselli venuti a galla nel corso del programma televisivo ormai in onda da settembre.

“Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me“, ha aggiunto il giovane Juliano.

