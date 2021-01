Se all’interno della casa del GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scoperto di stare molto bene insieme, sono in pochi coloro che fuori dalla Casa credono nell’autenticità del loro rapporto.

Se ci si poteva immaginare la diffidenza di Elisabetta Gregoraci, che è rientrata temporaneamente nella Casa per chiarire con Pretelli che non crede che i suoi sentimenti nei confronti della Salemi siano genuini, arrivano più inaspettati i commenti della famiglia dell’ex velino, che davanti all’intromissione dei suoi familiari ha reagito con una certa rabbia.

Gregoraci contro la coppia Salemi e Pretelli

La prima a palesare dei dubbi è stata Elisabetta Gregoraci, che uscita dalla Casa avrebbe detto: “l mio parere è che se loro sono felici, siamo felici tutti noi.

Quello che ho visto è che loro copiano per intero, quindi la gente se ne rende conto”.

Pierpaolo Pretelli non è apparso particolarmente toccato dall’incontro con Elisabetta Gregoraci, quanto invece si è sentito ferito dalle parole dette dalla sua famiglia (in particolare dal fratello e dalla madre): “Gli ho detto ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv’.

Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l’accetto questa cosa non ce la faccio”.

Pierpaolo Pretelli furioso con la famiglia

La disperazione di Giulia Salemi

Giulia Salemi, quando è venuta a sapere della reazione dei genitori di Pretelli, si è sentita molto ferita, e ne ha parlato con il ragazzo, spiegando di non avere molta voglia di affrontare l’argomento: “Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla.

Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa“. Al contempo non è riuscita a nascondere di essere stata ferita: “A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza”.

Pretelli, dal canto suo, ha ribadito di voler proteggere la ragazza ed il loro rapporto: “L’importante è che tu sai quello che penso di te.

Si ricrederanno tutti”. Tra i due, nonostante le tensioni, sembra che ci sia un clima di totale fiducia e serenità: vedremo se sono rose che fioriranno veramente.

