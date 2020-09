Si ritratta, si omette, si vocifera di nascosto e intanto si ha la parvenza che la verità sia sempre un obiettivo via via più distante. Esisteva davvero una setta dietro le quinte di Mediaset? Fino a dove si spinge la verità di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? Ma soprattutto, dietro al silenzio immediatamente calato sulla questione, c’è la volontà di sotterrare l’argomento o di per sé non esiste alcun argomento su cui discorrere?

Quello che gravita attorno a ribattezzato “AresGate” è un vero mistero sul quale si stanno pronunciando numerose personalità della televisione, volti noti che insinuano il dubbio che qualcosa di vero in fondo ci sia contrapposti a chi invece scredita ogni diceria.

Al coro di voci si unisce ora anche il personale giudizio di Maria De Filippi.

AresGate, scandalo o finzione?

C’era davvero una setta dietro alla Ares, una casa di produzione ormai fallita, o è tutto il frutto di interpretazioni personali? Per quanto se ne discuta più o meno apertamente si ha la percezione che il caso permarrà irrisolto per mancata o precisa volontà. Se da un lato personalità come Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Gabriel Garko, in quel del Grande Fratello Vip, hanno accennato a situazione e fatti che lasciano poco spazio all’immaginazione, dall’altro lato c’è chi come Francesco Testi recide in toto lo “scandalo”, smentendo ogni sinistra ipotesi sull’esistenza di una setta che avrebbe manipolato la vita degli “adepti” davanti e dietro la cinepresa.

Il parere di Maria De Filippi

A pronunciarsi sul caso ora c’è anche la voce di una delle personalità più celebri di Mediaset, Maria De Filippi. La regina di Canale 5, parlando apertamente dell’AresGate con Selvaggia Lucarelli a Radio Capital, non si è tirata indietro dall’esprimere la propria opinione a riguardo.

“Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24 – ha chiosato la De Filippi – Non credo alla setta sinceramente, non più di tanto“.

Si dice però anche molto amareggiata di fronte allo “scandalo” che andrebbe a minare la credibilità dell’intero mondo della televisione e dello spettacolo, sempre Maria De Filippi: “Mi dispiace, sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a tutti gli ambiti lavorativi“.

