Il mondo dello spettacolo trema dopo la bomba lanciata al Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due sono stati ripresi durante un confronto notturno e, prima che la produzione staccasse il collegamento, nella conversazione è emerso il nome di Teodosio Losito, sceneggiatore morto suicida nel 2019, e di come la sua morte potrebbe non essere stato un vero e proprio suicidio.

Parole pesanti quelle pronunciate da Adua Del Vesco che ha parlato di istigazione al suicidio. Perché dunque? Un gesto che sarebbe collegato ad una setta sotto il nome di Ares, la casa di produzione di proprietà di Losito e del compagno Alberto Tarallo.

Mentre si parla già di un nuovo caso mediatico, battezzato con il nome di Ares Gate, il mistero s’infittisce e le domande sono tante: Chi è il Lucifero identificato come capo della setta? Quanti sono stati coinvolti? Sulla questione sono intervenuti sia Alfonso Signorini sia Barbara d’Urso.

Il commento di Alfonso Signorini

Nel suo intervento nel format CasaChi, Alfonso Signorini non ha voluto omettere quanto accaduto tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra.

Anzi, ha buttato, come si dice in questi casi, ulteriore benzina sul fuoco affermando: “Sono cose che non si sanno. Loro – riferito ad Adua e Massimiliano – stanotte hanno avuto un confronto veritiero, molto diretto”. ha spiegato, aggiungendo: “Stanno praticamente scoprendo un sistema, che è poi un sistema collaudato, che porterà a degli sviluppi direi clamorosi”.

Signorini non ha voluto sbilanciarsi oltre, concludendo il suo intervento: “Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico davvero importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante”.

#GFVIP, Adua e Massimiliano erano in una setta?



I commenti dei nostri ospiti in studio a #Mattino5 pic.twitter.com/85HAkrRSms — Mattino5 (@mattino5) September 23, 2020

Barbara d’Urso conferma tutto

Il caso è approdato anche su Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso non solo ha commentato ma ha persino confermato le parole di Morra e Del Vesco: “C’è un’altra persona, di cui non dirò mai il nome neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa, mi ha raccontato che era una situazione molto particolare. (…) Questa è una cosa che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo”.

#GFVip: cosa è questa storia di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vittime di una setta? Ecco quello che sappiamo fino a ora spiegato da @carmelitadurso #Pomeriggio5 Pubblicato da Pomeriggio 5 su Martedì 22 settembre 2020

Chi è “Lucifero”?

Nella conversazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra una parola è emersa sopra tutte, i due infatti si sono appellati al capo del setta con il nome di Lucifero.

Chi sarebbe dunque questa persona? Secondo Davide Maggio, che ha ricostruito la vicenda, tutto ricondurrebbe ad Alberto Tarallo, il compagno di Teodosio Losito numero uno della Ares.

L’attrice ha ricordato il giorno della morte di Teodosio Losito, a comunicarle la notizia, ha raccontato, era stato “Lui”. Non è la prima volta che Adua Del Vesco ricorda la morte di Losito, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano aveva proprio detto di aver parlato con Tarallo: “Non capivo bene cosa fosse successo, così chiamai Teo al cellulare: mi ha risposto Alberto Tarallo, il suo compagno, e a quel punto capii tutto”.

Nelle ore successive al confronto andato in onda sul GF Vip, sono tante le teorie venute in auge: morti misteriose, attori scomparsi dalle scene, alcuni affetti da malattie…

Che l’Ares Gate si rivelerà il vaso di pandora del mondo dello spettacolo italiano? Bisogna attendere ulteriori sviluppi, fino ad ora quelle in circolo sono perlopiù congetture che devono essere confermate.

