Katia Ricciarelli è una soprano e attrice italiana. In occasione del suo 75esimo compleanno, compiutosi il 18 Gennaio, la Ricciarelli ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi.

Riguardo alla sua carriera professionale, la soprano sostiene di aver avuto tutto e di essere, per questo, completamente soddisfatta. Per quanto riguarda invece la sfera dei sentimenti, a livello personale, la Ricciarelli torna su un argomento in particolare: Pippo Baudo.

I grandi amori della Ricciarelli

“Pippo è stato il grande amore della mia vita insieme al tenore Josè Carreras”, aveva dichiarato la Ricciarelli in precedenza.

Riguardo a Carreras, con cui ebbe una storia d’amore lunga 13 anni, la Ricciarelli ha così dichiarato: “Con una frase sono caduta a terra e mi sono innamorata di lui”, ammettendo di averlo amato più di ogni altro uomo. Un vero e proprio colpo di fulmine, come l’ha definito a CR4 – La Repubblica delle Donne.

L’amore per Pippo Baudo

Il secondo amore della sua vita è stato Pippo Baudo, vera e propria istituzione del Festival di Sanremo. I due si sposarono nel 1986 e il loro matrimonio durò circa 18 anni.

La Ricciarelli racconta l’idillio dei primi 3 anni, dopo i quali purtroppo i due si allontanarono dal punto di vista fisico. Nacque così la gelosia della soprano nei confronti del conduttore che a poco a poco li portò ad allontanarsi, fino al 2004, anno della separazione. La Ricciarelli rivela le vere motivazioni della fine dei suoi rapporti: “Avevano un’altra. Carreras era sposato e io ho tollerato troppo a lungo di essere l’amante. Quanto a Pippo, il suo, vero, grande amore è la tv”.

Il riavvicinamento a Pippo Baudo

Negli anni, i rapporti fra Baudo e la Ricciarelli si sono raffreddati, e i due sono arrivati a non parlarsi più.

“Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola”, le parole della Ricciarelli. Nel 2019, però, si sono incontrati all’Arena di Verona e finalmente i due si sono ritrovati. “Ci siamo salutati… Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre. Da quel giorno è cambiato tutto.

Con Pippo sono in contatto costante”. Un ritorno di fiamma? La Ricciarelli scongiura ogni possibilità: “Non torneremo insieme“.

