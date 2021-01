Lapo Elkann sembra aver trovato l’amore della sua vita: il suo nome è Joana Lemos, di 47 anni, ed è una campionessa di rally. Le nozze potrebbero essere molto vicine dato che Lapo, a fine 2020, le avrebbe regalato un bellissimo anello. Nel corso di una recente intervista il rampollo della famiglia Agnelli ha raccontato molti dettagli riguardanti proprio la relazione con Joana, mostrando anche la foto dell’importante gioiello.

Colpo di fulmine tra Lapo e Joana

Pare che Lapo Elkann e la compagna Joana si siano incontrati per la prima volta in Portogallo, ad una cena di famiglia organizzata dalla famiglia Agnelli.

Pochi sguardi, qualche battuta e poi il colpo di fulmine istantaneo tra i due. A conferma dell’immediata e reciproca affinità, le parole di Lapo Elkann rilasciate nel corso di un’intervista al settimanale Chi: “Sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia. Non c’è niente di lei che non mi piaccia, non mi era mai capitato prima. E sono sereno”.

Lapo ha occhi diversi e proprio come da lui dichiarato, da quando nella sua vita è entrata a far parte Joana, sarebbe molto più sereno.

Parole che ha riportato anche nel corso di un’intervista rilasciata a Mara Venier in quel di Domenica In. Un’intervista che non aveva preso in esame la sola relazione amorosa di Elkann ma anche il brutto lutto, la scomparsa di un suo caro amico d’infanzia.

Il simbolico significato dell’anello

Come dicevamo, proprio Elkann ha voluto suggellare l’amore per Joana regalandole un bellissimo e importante anello, un gioiello art decò ma con un piccolo tocco di classe in più: “La struttura attorno ai diamanti è in titanio che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo e quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.

La sua dolce metà è già mamma di due figli nati da un precedente matrimonio: quello con Manuel Reymão Nogueira, durato 18 anni e che ha visto la fine con il divorzio nel 2014. E anche Lapo sogna di potersi costruire una famiglia insieme alla compagna Joana. Nessun segreto tra di loro, nemmeno sui codici dei loro telefoni.

La nuova vita di Lapo

Non resta che sperare di poter vedere i due convolare a nozze. Del vecchio Lapo sembra non esserci più alcuna traccia e il suo sguardo è puntato su un fortissimo “noi”. “Noi siamo esseri umani con sfaccettature più facili e più complesse. La realtà dei fatti è che senza tutti questi esseri umani con i quali lavoro e collaboro, io non farei nulla di quello che faccio” , aveva aggiunto Lapo nel salottino di Mara Venier.

La rinascita di Lapo è segnata anche dalla Laps Onlus, fondazione di cui è a capo: si tratta di un’organizzazione che proprio durante l’emergenza sanitaria si è messa in gioco offrendo il proprio aiuto a numerose persone in difficoltà.

Approfondisci

TUTTO su LAPO ELKANN

Lapo Elkann indagato per possesso di cocaina: poco prima corsa in Ferrari

Lapo Elkann, il commovente ricordo per lo zio Edoardo Agnelli: “Il mio angelo custode”