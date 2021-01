Il rapper Algero Corretini, conosciuto con il nome d’arte “truce 1727 wrldstar” e ancora di più con il soprannome “Fratellì”, è stato arrestato per presunti gravi maltrattamenti nei confronti della fidanzata, che sarebbe stata soccorsa in ospedale con fortissimi traumi e gravi lesioni.

I fatti sarebbero accaduti nella giornata di venerdì, in prima mattinata. La giovane sarebbe scappata dalla casa del rapper completamente nuda, in stato di shock, e in mezzo alla strada Roma sarebbe riuscita a chiamare la madre. Questa, a sua volta, avrebbe fatto partire i soccorsi e le conseguenti indagini su quanto accaduto.

La vittima: lesioni aggravate, forse picchiata con una mazza

Il referto dell’ospedale parla chiaro: la ragazza avrebbe molte costole fratturate, un timpano rotto e un trauma cranico. Inoltre, avrebbe lesioni su volto e corpo. I medici, che hanno stabilito una prognosi di 30 giorni, ipotizzano che sia possibile che non fosse la prima volta che la ragazza subiva percosse e violenze. Il rapper è stato arrestato mentre si trovava a casa sua: non ha opposto resistenza.

Il rapper sarebbe ora accusato di lesioni personali aggravate, detenzione di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia.

Secondo alcune fonti, la ragazza sarebbe stata addirittura picchiata con una mazza.

I precedenti di popolarità: il video in macchina

Il rapper non è nuovo a episodi che lo portano sulle pagine dei giornali: è infatti noto per un video in cui percorre a velocità smodata le strade di Roma, facendo una diretta social, fino a quando perde il controllo della macchina e finisce contro un muretto. A quel punto nel video lo si sentirebbe dire la frase “Ho preso il muro, fratellì”, che gli ha fatto ottenere il soprannome “Fratellì”.

La scomparsa a dicembre

A dicembre il rapper era stato protagonista anche di un caso di scomparsa che era finito anche all’interno del programma Chi l’ha visto?. Il ragazzo era infatti scomparso nel nulla ed il caso era stato denunciato alla trasmissione: si era poi scoperto che si era trattato di una sorta di messinscena, una scomparsa volontaria e gestita ad hoc.