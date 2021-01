Alcune stories pubblicate su Instagram potrebbero essere la conferma della fine di un matrimonio. Andrea Delogu, conduttrice Rai, e Francesco Montanari, “il libanese” nella fortunata serie Romanzo Criminale, sposati dal 2016, potrebbero essere arrivati al capolinea.

La storia d’amore: tra nozze segrete e frecciatine

Le nozze tra la Delogu e Montanari erano avvenute in segreto, lontane dai riflettori e in compagnia di poche conoscenze intime. Era il 25 giugno 2016 quando i due si sono promessi amore per sempre “sulle note di «T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo», tanto per far capire che non saranno mai una di quelle coppie «noiose e prevedibili»”, aveva scritto Vanity Fair.

Forse la quotidianità, forse lo stare chiusi tra le quattro mura di casa durante il lockdown hanno messo in crisi una coppia abituata alla distanza. “Siamo spesso lontani per lavoro: io torno, lui parte. Spesso ci incontriamo a Fiumicino” aveva detto la conduttrice a Vanity Fair. Moglie gelosa, la Delogu non aveva risparmiato alcune frecciatine al marito che, secondo Andrea, la aveva tradita. Non sarebbero però né la gelosia della speaker, né le possibili scappatelle de “il libanese” alla base della rottura.

A mettere la pulce nell’orecchio su una possibile crisi sono i profili social di Andrea e Francesco.

Le dediche sui social

Se il matrimonio si è svolto all’oscurità del gossip, Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno sempre abituato bene i seguaci su Instagram. Hanno condiviso momenti insieme, dediche per i compleanni, le foto del viaggio di nozze in Giappone e perfino una foto di Montanari semi-nudo per festeggiare l’anniversario di nozze. Sempre scherzosi, senza tralasciare il romanticismo, i due sono molto amati dai fan.

Da qualche tempo, però, l’aria è cambiata. I più attenti hanno infatti notato che la Delogu si mostra più malinconica sui social, e non solo. Chi li segue da tempo ha visto un cambio di location che fa da sfondo alle stories della conduttrice: alle spalle di Andrea non c’è più la casa dove viveva con Francesco.

Solo una crisi o fine del matrimonio?

Giornalettismo si sbilancia e getta la bomba: la coppia non solo sarebbe in crisi, ma sarebbe scoppiata. “Una crisi tenuta nascosta nell’ultimo periodo da entrambi perché riservatissimi, ma che Giornalettismo ufficializza come fine di un amore” si legge sul sito ufficiale della rivista.

La fine del matrimonio potrebbe essersi sviluppata durante il lockdown, ma nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati sulla (triste) novità.

