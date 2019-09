Tempo fa, ospite al programma Le Belve, la conduttrice Andrea Delogu pronunciò la frase che spiazzò pubblico e consorte. “Sono sicura che mio marito Francesco Montanari mi abbia tradito” disse la Delogu in quell’occasione.

Oggi a distanza di alcuni mesi Andrea torna sull’argomento e spiega cosa si nasconde dietro la frase shock. Lo ha fatta nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio 2 durante la trasmissione I Lunatici.

Lo sfogo dopo la lite

Andrea Delogu si assume tutte le responsabilità del caso, riguardo alle accuse di presunto tradimento da parte del marito Francesco. “Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima” svela la conduttrice.

Poi prosegue: “Ero arrabbiata, gelosa, c’è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un’intervista per la trasmissione ‘Belve’ e l’ho fatta da donna arrabbiata. Meglio non intervistare una donna arrabbiata. Ho tirato fuori tutto il nervosismo della sera prima e mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo, non se l’aspettava“.

L’intesa ritrovata

A quanto pare la coppia ha superato tutte le difficoltà dovute alla gelosia e ha ritrovato l’intesa perfetta. Complice forse il viaggio in Giappone che Andrea e Francesco hanno fatto da poco.

“È stato il mio viaggio di nozze dopo tre anni” ha raccontato entusiasta la conduttrice.

“Stupendo. Una roba incredibile, è stato bellissimo vedere un altro mondo, scoprire un’altra cultura. Ma poi è stato anche bello tornare e mangiare una amatriciana“.