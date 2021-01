Bolognese, classe 1995, ma non bisogna farsi trarre in inganno dalla giovanissima età di Matilda De Angelis. Con i suoi 25 anni ha già alle sue spalle una carriera da red carpet: dalle collaborazioni con Stefano Accorsi al lavoro a fianco di Nicole Kidman: la De Angelis è ora (decisamente) pronta a calcare lo storico palco del Festival di Sanremo.

Chi è Matilda De Angelis: gli studi e l’inizio del successo

Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre 1995. Nel capoluogo emiliano ha studiato e si è diplomata al liceo scientifico Enrico Fermi nel 2014.

La De Angelis ha un estro creativo che non riesce e non vuole sopprimere: a 11 anni si è avvicinata alla musica studiando chitarra e violino e dai 13 anni ha iniziato a comporre canzoni.

Il debutto con il film Veloce come il vento

È proprio questa passione per la musica che la porta a imbarcarsi in una nuova avventura, quella della tournée. A 16 anni ha calcato i suoi primi palchi, tra Italia ed Europa, entrando come cantante nella band Rumba de Bodas, con cui ha inciso anche un album.

Matilda però punta più in alto e, nel giro di pochi anni, si ritrova sul grande schermo nel ruolo di protagonista accanto a Stefano Accorsi sul set di Veloce come il vento.

La carriera da attrice: tra cinema e televisione e serie tv

Sotto consiglio di un amico, Matilda si era infatti presentata al provino per un film con Stefano Accorsi. Mai scelta fu più giusta: non solo ha ottenuto una parte, ma viene scritturata come protagonista femminile nella pellicola di Matteo Rovere. Grazie a Giulia De Martino, il suo personaggio nel film, la De Angelis è riuscita a vincere nel 2016 il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest.

Il 2016 è il suo anno: la giovanissima è infatti apparsa al fianco del noto attore Alessandro Borghi nel videoclip di Tutto qui accade dei Negramaro. Nello stesso anno ha ottenuto la parte di Ambra nella serie TV Tutto può succedere, andata in onda fino al 2018. Tra il 2016 e il 2018 la sua carriera da attrice è decollata.

Ha indossato prima i panni di protagonista nel film Youtopia di Berardo Carboni per poi tornare nel mondo della musica, presenziando nel videoclip del singolo Felicità puttana dei Thegiornalisti.

La collaborazione con Netflix e HBO

Nel 2017 viene chiamata nel cast di Una Famiglia di Sebastiano Riso e de Il Premio di Alessandro Gassman. Il 2020 ha sancito per Matilda De Angelis 2 importanti collaborazioni: la prima con Netflix, nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; a seconda con HBO, per la miniserie televisiva The Undoing – Le verità non dette, recitando a fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Vita privata: instagram e il body positive

Molto popolare anche su Instagram, Matilda conta quasi 400mila followers sul noto social. Tra foto “da copertina” e scatti di vita quotidiana, la De Angelis vuole trasmettere un’immagine di sé tutt’altro che patinata. “Avremmo invece bisogno più che mai di verità, onestà intellettuale, sincerità. Ma d’altronde. Io ci provo ogni tanto, qui ho una maschera per i punti neri, ne ho tantissimi“, scriveva quest’estate l’attrice come didascalia di una foto.

La ragazza ha pubblicato qualche mese dopo un selfie in cui mostrava la sua acne, rendendo pubblico il suo disagio di presentarsi davanti alla macchina da presa.

Una foto, incorniciata da una galleria composta di foto da copertina, che sottolinea un chiaro e immediato messaggio: nessuno è perfetto.

Matilda De Angelis mostra il suo problema con l’acne su Instagram

Il rapporto con l’ex fidanzato Andrea Arcangeli

Matilda è stata legata sentimentalmente al collega e attore Andrea Arcangeli. Di recente, però, ha dichiarato in un’intervista a Grazia di essere tornata single. “Ora sono single – ha dichiarato – Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi. Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro.

L’amore, però, è imprevedibile“.

Festival di Sanremo 2021: co-conduttrice per una sera

L’ultima conquista della giovane e talentosa Matilda è sicuramente il palco dell’Ariston. Amadeus ha scelto di averla al suo fianco per condurre una serata del Festival più atteso, evento al quale prenderà parte anche la top model mondiale Naomi Campbell. “Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più“, ha dichiarato su di lei Amadeus in un’intervista al Corriere della Sera.

