Ha avuto tutto inizio da un tweet che annunciava il suo ritorno sul piccolo schermo ed è finito con un polverone sta travolgendo in queste ore la conduttrice Rai, Caterina Balivo. L’ormai ex conduttrice di Vieni da Me, che da tempo ha abbandonato il timone del programma che ha forgiato, è pronta a tornare a tutti gli effetti da protagonista nel programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato.

Nell’annunciare il suo ritorno, la Balivo ha sottolineato di aver lasciato ai tempi volutamente Vieni da me, una piccola glossa che però ha lasciato margine d’intervento ad un utente a cui, successivamente, la Balivo ha replicato finendo nel mirino di tanti altri utenti di Twitter.

Bufera su Caterina Balivo: il mondo di Twitter si divide

“Sì sì una scelta sua, come no“, sono state le parole di un utente a commento di un tweet che annuncia il ritorno di Caterina Balivo in tv. Il tweet in questione così recita infatti: “Sono contenta di tornare a Rai1, dove tutto è partito nel ’99. Contenta di lavorare con Milly, ero la tua valletta nel 2000.

Lasciare Vieni Da Me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Il Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire“. Ed è proprio su quel “è stata una mia scelta“, che l’utente si è sentito di intervenire facendo intendere come, secondo il suo personale parere, la scelta di abbandonare il programma non fosse del tutto dovuta alla sua unica ed esclusiva volontà.

Il battibecco con un utente: “Eh si tesoro mio“

Un commento che ha trovato immediata risposta da parte della Balivo: “Eh sì tesoro mio davvero solo mia“, evidentemente stizzita dall’ipotesi formulata alle sue spalle.

“Se il programma aveva tutto questo successo – ha però poi ribattuto ulteriormente l’utente su Twitter – come mai è stato tolto? Una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene? Mica siamo così stupidi… Non mi risulta che i programmi di ‘successo’ vengano fatti fuori dal palinsesto da un anno all’altro“. E qui è arrivata l’ultima risposta di Caterina Balivo, quella che le sta costando ora numerose critiche: “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone“.

Il battibecco social che ha coinvolto Caterina Balivo. Fonte: Twitter

La frecciatina della Balivo condannata dal web

Dopo questo ultimo tweet della Balivo, sono numerosi e diversi gli utenti che hanno deciso di intervenire contrariati dalla risposta della conduttrice: “Vabbè Cate ma questo body shaming gratuito? Non sono populista ma rispondere ad una critica colpendo sul fisico anche no – la riprende un utente – Perché se non ha un bel fisico, io allora sono un ce**o che cammina. In questo caso bentornata in TV per scelta tua o scelta di altri, quello poco importa“.

E dello stesso avviso, un altro utente: “Se avessero fatto lo stesso commento ad una donna apriti cielo. Che commento insulso, patetico, puerile e volgare“.

