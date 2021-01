Chi è e cosa fa nella vita Ambra Manola, la sorella maggiore della famosissima conduttrice sportiva nonché volto televisivo, Diletta Leotta. Tutto sulla sorella del volto dello sport italiano, recentemente finita nel mirino dei paparazzi per il presunto flirt con l’attore Can Yaman.

Chi è Ambra Manola, la sorella di Diletta Leotta

Ambra (33 anni), a differenza della sorella Diletta, sembra non amare particolarmente la luce dei riflettori. Di lei, per l’appunto si sa ben poco. Sposata e già madre di 4 bimbe, lavora come architetto nella sua città natale, Catania.

Con la madre e la sorella condivide il colore dei capelli, un biondo splendente, mentre si distingue per un inconfondibile stile retrò, anni ’90. Spesso, le 3 “Leott” si dedicano a lunghe sessioni di shopping nel centro di Milano.

Una famiglia “allargata“

Ambra è la primogenita di Ofelia Castorina, nonché sorella di Mirko, Gianmarco e Diletta. Come suggerisce il cognome, le due sorelle non hanno lo stesso padre. Di fatto, Diletta è figlia del secondo marito di Ofelia, l’avvocato civilista Rori Leotta. A tal proposito, la telecronista sportiva è intervenuta nel corso di un’intervista: “È una famiglia allargata, mio padre e mia madre erano sposati, lui aveva una figlia, lei tre figli.

Si sono incontrati e innamorati e da lì sono nata io, siamo 5 fratelli, una vera e propria tribù. Ci amiamo – aveva raccontato la giornalista a GQ Italia – I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza dissapore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale“, ha concluso il volto di Dazn.

La carriera di Ambra

Sebbene in famiglia siano quasi tutti avvocati o medici, Ambra ha scelto di seguire le orme della madre Ofelia, divenendo così un architetto. In particolare, dopo aver completato il percorso di studi presso l’Istituto Statale d’Arte Antonello Gagini, Ambra si è laureata presso l’Accademia di Belle Arti Fidia. Attualmente lavora per uno studio di progettazione e interior design a Catania.

